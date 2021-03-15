Ситуация, которая возникла этой зимой в районе речного порта в Гродно разделила любителей рыбалки на две группы. Одни были возмущены тем, что распилили лед и пропало место рыбалки. Другие — браконьерскими способами ловли отдельных рыбаков.





На днях ситуация с массовой ловлей рыбы повторилась, только место паломничества изменилось. В субботу, 13 марта очевидцы насчитали 152 машины возле затоки реки Свислочь в Гродненской области.









Рыбаков на этом пяточке собралось значительно меньше, чем было в Гродно, возможно из-за отдаленность данного места.





Напомним, инспекция природоохраны взяла под усиленный контроль акваторию гродненского порта. Не исключено, что и это место скоро вызовет их интерес.