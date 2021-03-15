ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У гродненских рыбаков появилось новое "культовое" место

15.03.2021 16:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

152 машины рыбаков насчитал корреспондент Newgrodno.by в минувшую субботу на затоке реки Свислочь в Гродненском районе.

Ситуация, которая возникла этой зимой в районе речного порта в Гродно разделила любителей рыбалки на две группы. Одни были возмущены тем, что распилили лед и пропало место рыбалки. Другие — браконьерскими способами ловли отдельных рыбаков. 

На днях ситуация с массовой ловлей рыбы повторилась, только место паломничества изменилось. В субботу, 13 марта очевидцы насчитали 152 машины возле затоки реки Свислочь в Гродненской области.


Рыбаков на этом пяточке собралось значительно меньше, чем было в Гродно, возможно из-за отдаленность данного места.

Напомним, инспекция природоохраны взяла под усиленный контроль акваторию гродненского порта. Не исключено, что и это место скоро вызовет их интерес.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
152 машины рыбаков насчитал корреспондент Newgrodno.by в минувшую субботу на затоке реки Свислочь в Гродненском районе.
 
Новости дня
Новости разные
 
МУС і Міністэрства абароны вядуць «маштабную падрыхтоўку» да Дня Волі, — BYPOL
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by