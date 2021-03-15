Источник материала: Хартия'97

Забастовка на «Гродно Азот» набирает обороты 15.03.2021, 16:06

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Архивное фото ТАСС

Новая неделя начинается с хороших новостей.

- Еще один профессионал ушла в стачку. Это может значить только одно — забастовочное движение на ОАО «Гродно Азот» начавшееся в октябре прошлого года только набирает обороты, пишет телеграм-каналу «Баста!» читатель.

Шавейко Наталья, коллеги знают ее как настоящего специалиста в своем деле, воспитывает двух маленьких белoрусов и верит, что трусость и угодничество режиму уйдут из нашей страны!

Настоящая героиня сегодняшнего дня!

Новоиспеченные «профессионалы» публикуют в своей газетенке, существующей на фактически силой полученные деньги от сотрудников, якобы поиски нарушений в одном из цехов, и суть в том, что не находят.

Когда обычные рядовые сотрудники ушедшие в стачку не вооруженным глазом и всего лишь по опубликованным ими же фото видят грубые нарушения. А что там на верхушке?! А в высшем руководстве все неспокойно. Сегодня на предприятии в гостях пришел прокурор, который желает пообщаться с руководителями цехов, по поводу рассылки писем с листовками!

Ну не трусость ли это? Трус — это человек, который в минуту опасности думает ногами. Так писал Джозеф Аддисон, и в этой цитате так много смысла особенно сейчас. Все эти подвижки в руководстве "Азота", это общение с прокурорами, эти бесконечные проверки на производстве, ничто иное как очередное признание нашей победы.

Они боятся, и с тем, что мы не сдались, они потеряют сон. Вы только представьте, как плохо спиться по ночам, когда ты думаешь о том, как на работе остановить забастовочное движение! Только представьте, как сильно руководство со своим жестоким стартом сольется на финише, который уже приближен впервые за 27 лет. Мы не сдались, мы еще здесь, и когда вы думаете что вы нас перегнали на шаг и загнули протест, мы уже далеко впереди. Ведь нам хватает духа и смелости, быть настоящими, любящими и честными, в тот момент, когда вы все живете в страхе, руководствуясь только трусостью и жестокостью.

Именно это и есть причина по которой вас 3%!

Белoрусы — гордый и сильный народ, поэтому вы так боитесь! Поэтому мы победим!

Жыве Беларусь!

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