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Альтернатива российскому газу: Компании из США построят на Балканах СПГ терминал

15.03.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Альтернатива российскому газу: Компании из США построят на Балканах СПГ терминал

  • 15.03.2021, 16:00
Альтернатива российскому газу: Компании из США построят на Балканах СПГ терминал
Подписание меморандума о строительстве СПГ терминала в Албании

Подписан меморандум о строительстве терминала по переработке сжиженного газа в Албании.

Министерство энергетики и инфраструктуры Албании подписало меморандум с американскими компаниями ExxonMobil LNG Market Development и Excelerate Energy о разработке проекта и строительстве терминала по переработке сжиженного газа (СПГ) в порту города Влера. Об этом говорится в пресс-релизе Excelerate Energy, пишет liga.net.

Проект включает строительство терминала для импорта СПГ, увеличение мощностей ТЭС во Влере, а также налаживание поставок СПГ в Албанию и соседние Балканский страны.

Excelerate Energy займется технико-экономическим обоснованием проекта, который будет представлен в третьем квартале 2021 года.

Поставлять сниженный газ в новый терминал будет ExxonMobil. Предполагается, что первые импортный поставки из США могут начаться уже в 2023 году.

Проект направлен на повышение энергобезопасности Албании и балканского региона, а также на диверсификацию поставок энергоресурсов, прокомментировала подписание документа министр энергетики Белинда Баллуку.

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Подписан меморандум о строительстве терминала по переработке сжиженного газа в Албании.
 
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