Источник материала: Хартия'97

У 95-летней бабушки Дениса Ивашина провели обыск 15.03.2021, 15:50

Денис Ивашин

Гродненского журналиста задержали вечером 12 марта.

Сегодня с обыском пришли к 95-летней бабушке журналиста Дениса Ивашина, сообщила его жена Ольга, пишет nn.by .

«Сегодня с обыском заявились и к 95-летней больной бабушке Дениса, хотя он там не живет и никаких его вещей там не было», — написала Ольга Ивашина.

Гродненского журналиста Дениса Ивашина задержали вечером 12 марта. Обыск в его квартире продолжался более трех часов, обыск вели пятеро сотрудников КГБ. После этого они поехали проводить обыск у родителей журналиста, которые живут в пригороде Гродно. Забрали все носители информации (телефоны, ноутбуки, компьютеры), сим-карты, банковские карточки, блокноты.

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