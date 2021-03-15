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У 95-летней бабушки Дениса Ивашина провели обыск
Источник материала: Хартия'97
У 95-летней бабушки Дениса Ивашина провели обыск
Гродненского журналиста задержали вечером 12 марта.
Сегодня с обыском пришли к 95-летней бабушке журналиста Дениса Ивашина, сообщила его жена Ольга, пишет
«Сегодня с обыском заявились и к 95-летней больной бабушке Дениса, хотя он там не живет и никаких его вещей там не было», — написала Ольга Ивашина.
Гродненского журналиста Дениса Ивашина задержали вечером 12 марта. Обыск в его квартире продолжался более трех часов, обыск вели пятеро сотрудников КГБ. После этого они поехали проводить обыск у родителей журналиста, которые живут в пригороде Гродно. Забрали все носители информации (телефоны, ноутбуки, компьютеры), сим-карты, банковские карточки, блокноты.
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Гродненского журналиста задержали вечером 12 марта.
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