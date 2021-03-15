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«Америка вернулась»: Байден обратился к мировым лидерам с посланием

15.03.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Америка вернулась»: Байден обратился к мировым лидерам с посланием

  • 15.03.2021, 15:40
  • 2,486
«Америка вернулась»: Байден обратился к мировым лидерам с посланием
ДЖО БАЙДЕН
ФОТО: EPA

Соединенные Штаты Америки собираются восстановить свои международные союзы.

Президент США Джо Байден, который вступил в должность 20 января 2021 года, сообщил, что обзвонил мировых лидеров с посланием "Америка вернулась". Об этом Байден написал в Twitter, пишет gordonua.com.

"С момента вступления в должность я обзвонил лидеров со всего мира с простым посланием – Америка вернулась. Мы собираемся восстановить наши международные союзы и решить общие проблемы, с которыми сталкиваемся", – написал президент США.

Джо Байден вступил в должность президента 20 января. Его предшественник Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из ряда международных организаций и соглашений, в частности из Всемирной организации здравоохранения, Парижского климатического соглашений и нескольких торговых соглашений.

Сразу после вступления в должность Байден отменил некоторые законодательные инициативы Трампа, в том числе о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения.

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Соединенные Штаты Америки собираются восстановить свои международные союзы.
 
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