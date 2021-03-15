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«Америка вернулась»: Байден обратился к мировым лидерам с посланием
Источник материала: Хартия'97
«Америка вернулась»: Байден обратился к мировым лидерам с посланием
Соединенные Штаты Америки собираются восстановить свои международные союзы.
Президент США Джо Байден, который вступил в должность 20 января 2021 года, сообщил, что обзвонил мировых лидеров с посланием "Америка вернулась". Об этом Байден написал в Twitter, пишет
"С момента вступления в должность я обзвонил лидеров со всего мира с простым посланием – Америка вернулась. Мы собираемся восстановить наши международные союзы и решить общие проблемы, с которыми сталкиваемся", – написал президент США.
Джо Байден вступил в должность президента 20 января. Его предшественник Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из ряда международных организаций и соглашений, в частности из Всемирной организации здравоохранения, Парижского климатического соглашений и нескольких торговых соглашений.
Сразу после вступления в должность Байден отменил некоторые законодательные инициативы Трампа, в том числе о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения.
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Соединенные Штаты Америки собираются восстановить свои международные союзы.
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