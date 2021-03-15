Виктория Азаренко потеряла одну позицию в еженедельных теннисный рейтингах

Источник материала: ОНТ

В еженедельных теннисный рейтингах есть изменения у белорусов – Виктория Азаренко потеряла одну позицию.

С 14-го места она переместилась на 15-е. На прошлой неделе Азаренко не выступала, она восстанавливается после травмы спины, полученной на турнире в Катаре. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко по-прежнему занимает 8-е место. Лидер мирового рейтинга – австралийка Эшли Барти. В мужском рейтинге единственный белорус, который входит в ТОП-100, – Егор Герасимов за минувшую неделю потерял четыре позиции и сейчас занимает 50-е место. Возглавляет мужскую гонку по-прежнему серб Новак Джокович.

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