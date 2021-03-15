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Дети Кейт Миддлтон испекли для нее торт ко Дню матери

15.03.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дети Кейт Миддлтон испекли для нее торт ко Дню матери

Дети Кейт Миддлтон испекли для нее торт ко Дню матери, а еще нарисовали открытки в память о принцессе Диане. Фотографии опубликованы в официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца.



В воскресенье, 14 марта, в Великобритании праздновали День матери. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи поздравили Кейт Миддлтон, приготовив для нее торт. Кроме фотографии торта, Кенсингтонский дворец опубликовал архивный кадр, на котором будущая герцогиня Кембриджская вместе со своей мамой. 


Дети также нарисовали открытку в память о бабушке, принцессе Диане. В сообщении к посту отмечается, что в этом году День матери будет не таким, как обычно. Многие проведут его отдельно от своих близких. А для тех, кто переживает утрату, этот день может быть особенно трудным. 

Фото: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

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Дети Кейт Миддлтон испекли для нее торт ко Дню матери, а еще нарисовали открытки в память о принцессе Диане. Фотографии опубликованы в официальном Instagram-аккаунте...
 
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