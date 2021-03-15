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Свой теннисный центр появился в Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
В регионах делают ставку на развитие детского спорта. Гродно стал первым областным городом страны, где появился свой теннисный центр. Сегодня в торжественной обстановке здесь приняли юных спортсменов.
Комплекс необычный – надувной. Полимерный купол держится над площадкой за счет разницы давления и позволяет проводить тренировки в любое время года. А ведь именно зима – самый сложный сезон для юных теннисистов. Прежде в холода почти двум сотням гродненских спортсменов приходилось делить на всех единственный зал. Теперь в их распоряжении под одной крышей сразу 4 корта. Центр построен по последнему слову техники, здесь созданы все условия для занятий и проведения даже международных соревнований. Опробовать новую площадку сразу же смогли дети со всей страны – здесь стартовал республиканский теннисный турнир.
Ожидается, что в Витебске аналогичный объект откроют уже в этом году. Также о своем желании начать строительство теннисных центров заявили Бобруйск и Лида.
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В регионах делают ставку на развитие детского спорта. Гродно стал первым областным городом страны, где появился свой теннисный центр. Сегодня в торжественной...
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