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Свой теннисный центр появился в Гродно

15.03.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В регионах делают ставку на развитие детского спорта. Гродно стал первым областным городом страны, где появился свой теннисный центр. Сегодня в торжественной обстановке здесь приняли юных спортсменов. 

Комплекс необычный – надувной. Полимерный купол держится над площадкой за счет разницы давления и позволяет проводить тренировки в любое время года. А ведь именно зима – самый сложный сезон для юных теннисистов. Прежде в холода почти двум сотням гродненских спортсменов приходилось делить на всех единственный зал. Теперь в их распоряжении под одной крышей сразу 4 корта. Центр построен по последнему слову техники, здесь созданы все условия для занятий и проведения даже международных соревнований. Опробовать новую площадку сразу же смогли дети со всей страны – здесь стартовал республиканский теннисный турнир.

Анфиса Полякова, воспитанница Гродненской детско-юношеской спортивной школы тенниса: «У нас было много тренеров, много детей на одном корте, и ты не всегда мог поиграть на весь корт столько времени, сколько надо. Теперь 4 корта, у нас больше кортов, больше возможностей, и я думаю, результаты будут намного лучше».

Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации: «Сегодня мы до конца прорабатываем вопрос с Витебской областью. У нас сегодня уже готовы строители в Брестской области, это в городе Пинске, там хорошая теннисная школа. В принципе, по решению бюро нашего и правления теннисной федерации мы договорились так – что сначала строим в областных городах-столицах, а потом будем переходить в районы».

Ожидается, что в Витебске аналогичный объект откроют уже в этом году. Также о своем желании начать строительство теннисных центров заявили Бобруйск и Лида. 

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В регионах делают ставку на развитие детского спорта. Гродно стал первым областным городом страны, где появился свой теннисный центр. Сегодня в торжественной...
 
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