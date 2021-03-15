ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Совете Республики продолжаются приёмы граждан и юридических лиц

15.03.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Совете Республики продолжаются приёмы граждан и юридических лиц

Сенаторы помогут разрешить ситуацию. В Совете Республики на этой неделе продолжаются приёмы граждан и юридических лиц. 

Обратиться за помощью к законодателям можно уже завтра. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович будет принимать в столице. А в среду обращения белорусов выслушает спикер верхней палаты парламента – Наталья Кочанова. Она будет вести прием в здании Совета Республики практически весь день – с 10  до 17. Записаться на беседу нужно предварительно.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенаторы помогут разрешить ситуацию. В Совете Республики на этой неделе продолжаются приёмы граждан и юридических лиц.  Обратиться за помощью к законодателям...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы две пары знаков Зодиаков, у которых любовь вечна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by