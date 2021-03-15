В Совете Республики продолжаются приёмы граждан и юридических лиц

Источник материала: ОНТ

Сенаторы помогут разрешить ситуацию. В Совете Республики на этой неделе продолжаются приёмы граждан и юридических лиц.

Обратиться за помощью к законодателям можно уже завтра. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович будет принимать в столице. А в среду обращения белорусов выслушает спикер верхней палаты парламента – Наталья Кочанова. Она будет вести прием в здании Совета Республики практически весь день – с 10 до 17. Записаться на беседу нужно предварительно.

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