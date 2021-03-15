|
В Совете Республики продолжаются приёмы граждан и юридических лиц
Источник материала: ОНТ
Сенаторы помогут разрешить ситуацию. В Совете Республики на этой неделе продолжаются приёмы граждан и юридических лиц.
Обратиться за помощью к законодателям можно уже завтра. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович будет принимать в столице. А в среду обращения белорусов выслушает спикер верхней палаты парламента – Наталья Кочанова. Она будет вести прием в здании Совета Республики практически весь день – с 10 до 17. Записаться на беседу нужно предварительно.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенаторы помогут разрешить ситуацию. В Совете Республики на этой неделе продолжаются приёмы граждан и юридических лиц. Обратиться за помощью к законодателям...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)