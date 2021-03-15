Опубликован трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости». Спойлер: там есть Джареда Лето

Источник материала: ОНТ

На YouTube-канале HBO Max опубликован новый трейлер режиссерской версии фильма «Лига справедливости». Над картиной работал Зак Снайдер.





В ролике можно показаны основные герои – Чудо-женщина (Галь Гадот), Супермена (Генри Кавилл), Аквамен (Джейсон Момоа), Флэш (Эзра Миллер) и Бэтмен (Бен Аффлек). Также в одном кадре появляется Джареда Лето в образе Джокера.

Первая версия «Лиги справедливости» вышла осенью 2017 года. Зак Снайдер выбыл из проекта на стадии постпродакшена из-за семейной трагедии. На его замену пришел постановщик «Мстителей» Джосс Уидон.

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