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Опубликован трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости». Спойлер: там есть Джареда Лето

15.03.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опубликован трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости». Спойлер: там есть Джареда Лето

На YouTube-канале HBO Max опубликован новый трейлер режиссерской версии фильма «Лига справедливости». Над картиной работал Зак Снайдер.


В ролике можно показаны основные герои – Чудо-женщина (Галь Гадот), Супермена (Генри Кавилл), Аквамен (Джейсон Момоа), Флэш (Эзра Миллер) и Бэтмен (Бен Аффлек). Также в одном кадре появляется Джареда Лето в образе Джокера. 

Первая версия «Лиги справедливости» вышла осенью 2017 года. Зак Снайдер выбыл из проекта на стадии постпродакшена из-за семейной трагедии. На его замену пришел постановщик «Мстителей» Джосс Уидон.  

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На YouTube-канале HBO Max опубликован новый трейлер режиссерской версии фильма «Лига справедливости». Над картиной работал Зак Снайдер. В ролике можно показаны основные...
 
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