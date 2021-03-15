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Словно хамелеон! Посмотрите на удивительные перевоплощения девушки в знаменитостей

15.03.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Словно хамелеон! Посмотрите на удивительные перевоплощения девушки в знаменитостей

Искусство перевоплощения – одно из самых красивых и эффектных. Китаянка, которая подписана в TikTok как Ширли, похоже, в совершенстве овладела мастерством «примерять» на себя лица знаменитостей. Кажется, что для этой девушки нет ничего невозможного – она с легкостью может перевоплотиться в Джонни Деппа, Одри Хепберн или другую знаменитость. Смотрите сами! 

Кристен Стюарт 

Эдвард («Эдвард руки-ножницы»)

Одри Хепберн

Джейсон Стетхем

Кейт Бланшетт

Джонни Депп

Криштиану Роналду 

ФОТО: tiktok / Shirley


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Искусство перевоплощения – одно из самых красивых и эффектных. Китаянка, которая подписана в TikTok как Ширли, похоже, в совершенстве овладела мастерством...
 
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