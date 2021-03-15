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Словно хамелеон! Посмотрите на удивительные перевоплощения девушки в знаменитостей
Источник материала: ОНТ
Искусство перевоплощения – одно из самых красивых и эффектных. Китаянка, которая подписана в TikTok как Ширли, похоже, в совершенстве овладела мастерством «примерять» на себя лица знаменитостей. Кажется, что для этой девушки нет ничего невозможного – она с легкостью может перевоплотиться в Джонни Деппа, Одри Хепберн или другую знаменитость. Смотрите сами!
Кристен Стюарт
Эдвард («Эдвард руки-ножницы»)
Одри Хепберн
Джейсон Стетхем
Кейт Бланшетт
Джонни Депп
Криштиану Роналду
ФОТО: tiktok / Shirley
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Искусство перевоплощения – одно из самых красивых и эффектных. Китаянка, которая подписана в TikTok как Ширли, похоже, в совершенстве овладела мастерством...
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