Словно хамелеон! Посмотрите на удивительные перевоплощения девушки в знаменитостей

Источник материала: ОНТ

Искусство перевоплощения – одно из самых красивых и эффектных. Китаянка, которая подписана в TikTok как Ширли, похоже, в совершенстве овладела мастерством «примерять» на себя лица знаменитостей. Кажется, что для этой девушки нет ничего невозможного – она с легкостью может перевоплотиться в Джонни Деппа, Одри Хепберн или другую знаменитость. Смотрите сами!

Кристен Стюарт

Эдвард («Эдвард руки-ножницы»)

Одри Хепберн

Джейсон Стетхем

Кейт Бланшетт

Джонни Депп

Криштиану Роналду

ФОТО: tiktok / Shirley





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