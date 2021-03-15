«Заказал у знакомого за пару сотен долларов»: водитель такси предъявил сотруднику ГАИ поддельное удостоверение

Источник материала: ОНТ

В Могилеве в середине января водитель такси предъявил сотруднику ГАИ поддельное водительское удостоверение. Оказалось, что он заказал документы у своего знакомого за пару сотен долларов. Об этом сообщает БЕЛТА.

То, что водительское удостоверение Туркменистана, которое предъявил таксист, оказалось поддельным, установили судебные эксперты Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

Эксперты установили, что водительское удостоверение изготовлено не предприятием. Все красочные изображения бланка, включая голограммы, и изображения подписей выполнены способом струйной печати.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: БЕЛТА

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