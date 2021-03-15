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Reuters: ЕС планирует начать переговоры о закупках вакцины «Спутник V»
Источник материала: ОНТ
Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V», передает
По данным агентства, чиновник ЕС, ведущий переговоры с производителями, сообщил, что правительства стран Евросоюза планируют начать переговоры с разработчиками вакцины «Спутник V». Для старта нужно получить одобрение от четырех стран.
Венгрия и Словакия уже получили первые партии российского препарата, а Чехия заинтересована в его приобретении. Италия станет первой европейской страной, где начнется производство российской вакцины.
Европейское агентство лекарственных средств 4 марта начало проводить экспертизу вакцины «Спутник V». В ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза на эффективность, безопасность и качество.
На сегодня препарат зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.
Фото: БЕЛТА
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Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V», передает Reuters. По данным агентства, чиновник ЕС, ведущий переговоры с...
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