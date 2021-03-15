Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

ТАСС

«Четырнадцатилетняя девочка находилась одна в квартире на шестом этаже с двумя бойцовыми собаками породы «американский стаффордширский терьер». Собаки напали на нее и укусили не менее пяти раз за руки. Спасаясь от них, девочка решила выпрыгнуть из окна, упала на козырек дома и погибла», - сказал собеседник агентства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выпавшая из окна школьница спасалась от бойцовых собак Девочка пришла в гости к своему 15-летнему знакомому, у которого в квартире были две бойцовые собаки.

Накануне представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова сообщила ТАСС, что в воскресенье под окнами жилого дома на улице Барклая было найдено тело 14-летней девочки со следами собачьих укусов и травмами от падения. Как сообщалось, девочка пришла в гости к своему 15-летнему знакомому, у которого в квартире были две бойцовые собаки. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).