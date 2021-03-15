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Выпавшая из окна школьница спасалась от бойцовых собак

15.03.2021 16:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Выпавшая из окна школьница спасалась от бойцовых собак
Фото: ТАСС
Четырнадцатилетняя девочка выпрыгнула из окна жилого дома на западе Москвы, спасаясь от двух напавших на нее бойцовых собак. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Четырнадцатилетняя девочка находилась одна в квартире на шестом этаже с двумя бойцовыми собаками породы «американский стаффордширский терьер». Собаки напали на нее и укусили не менее пяти раз за руки. Спасаясь от них, девочка решила выпрыгнуть из окна, упала на козырек дома и погибла», - сказал собеседник агентства.


Накануне представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова сообщила ТАСС, что в воскресенье под окнами жилого дома на улице Барклая было найдено тело 14-летней девочки со следами собачьих укусов и травмами от падения. Как сообщалось, девочка пришла в гости к своему 15-летнему знакомому, у которого в квартире были две бойцовые собаки. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
 
 
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Девочка пришла в гости к своему 15-летнему знакомому, у которого в квартире были две бойцовые собаки.
 
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