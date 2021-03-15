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Короли эмоций: фото котов и собак, которые рассмешат вас до слез
Источник материала: ОНТ
Домашние питомцы – лучший антидепрессант. Они всегда могут поднять нам настроение, рассмешить и даже шокировать своими забавными выходками. Герои этой подборки – собаки и коты, которые могут продемонстрировать целый спектр эмоций и никого не оставят равнодушными.
ФОТО: Reddit
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Домашние питомцы – лучший антидепрессант. Они всегда могут поднять нам настроение, рассмешить и даже шокировать своими забавными выходками. Герои этой подборки –...
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