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Пять самых беспроигрышных сочетаний в макияже. Сохраняйте, чтобы не потерять!

15.03.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пять самых беспроигрышных сочетаний в макияже. Сохраняйте, чтобы не потерять!

Макияж способен творить чудеса. Он может до неузнаваемости преобразить вас, а может просто подчеркнуть черты лица или удачно скрыть недостатки. Предлагаем подборку вариантов макияжа, которые всегда будут смотреться дорого и беспроигрышно. 

Смоки айс + нюдовая помада


Сочетание нюдового оттенка и смоки айс – идеально для вечера. Здесь главный акцент – на глазах. Нежная помада в тон коже дополнит образ, не перегружая его. 

Коралловые губы + тени цвета шампанского


Если вы хотите попробовать более яркий макияж, но не решаетесь использовать помаду красного или винного оттенков, обратите внимание на коралловый цвет. Такая помада придаст образу свежести. А тени лучше выбрать благородного оттенка – шампанского.

Коричневые тени персиковая помада


Главное правило в этом сочетании – не переборщить с коричневыми тенями, поскольку они могут придать взгляду усталость. Помада персикового цвета добавит образу нежности и шарма.  

Фарфоровая кожа + насыщенная помада


Излюбленный прием российской актрисы Ренаты Литвиновой. Если вы, как и она, являетесь обладательницей фарфоровой кожи, попробуйте данный вариант макияжа. Цвет помады может быть красным, винным или темно-фиолетовым. Глаза в этом мейкапе можно немного подвести тушью, главное, не переборщить. 

Красная помада + черная подводка


И, конечно, классика. Красная помада и черные стрелки не выйдут из моды, наверное, никогда. Подберите оттенок помады, который подойдет именно вам. И дерзайте! 

ФОТО: Instagram 

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Макияж способен творить чудеса. Он может до неузнаваемости преобразить вас, а может просто подчеркнуть черты лица или удачно скрыть недостатки. Предлагаем...
 
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