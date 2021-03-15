Пять самых беспроигрышных сочетаний в макияже. Сохраняйте, чтобы не потерять!

Источник материала: ОНТ

Макияж способен творить чудеса. Он может до неузнаваемости преобразить вас, а может просто подчеркнуть черты лица или удачно скрыть недостатки. Предлагаем подборку вариантов макияжа, которые всегда будут смотреться дорого и беспроигрышно.

Смоки айс + нюдовая помада





Сочетание нюдового оттенка и смоки айс – идеально для вечера. Здесь главный акцент – на глазах. Нежная помада в тон коже дополнит образ, не перегружая его.

Коралловые губы + тени цвета шампанского





Если вы хотите попробовать более яркий макияж, но не решаетесь использовать помаду красного или винного оттенков, обратите внимание на коралловый цвет. Такая помада придаст образу свежести. А тени лучше выбрать благородного оттенка – шампанского.

Коричневые тени + персиковая помада





Главное правило в этом сочетании – не переборщить с коричневыми тенями, поскольку они могут придать взгляду усталость. Помада персикового цвета добавит образу нежности и шарма.

Фарфоровая кожа + насыщенная помада





Излюбленный прием российской актрисы Ренаты Литвиновой. Если вы, как и она, являетесь обладательницей фарфоровой кожи, попробуйте данный вариант макияжа. Цвет помады может быть красным, винным или темно-фиолетовым. Глаза в этом мейкапе можно немного подвести тушью, главное, не переборщить.

Красная помада + черная подводка





И, конечно, классика. Красная помада и черные стрелки не выйдут из моды, наверное, никогда. Подберите оттенок помады, который подойдет именно вам. И дерзайте!

ФОТО: Instagram

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