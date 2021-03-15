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Минский «Локомотив» – победитель республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента

15.03.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минский «Локомотив» – победитель республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента

«Локомотив» из Октябрьского района столицы стал победителем республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси. 

Соревнования в младшей возрастной группе завершились в Бобруйске. В финале встретились две столичные команды. Преимущество «Локомотива» было безоговорочным: соперники из «Торнадо» обыграны со счетом 9:1. Два хоккеиста из состава чемпионов победили в индивидуальных номинациях: лучший защитник – Максим Бритько, нападающий – Роман Хващевский.

«Локомотив» выиграл серьезную конкуренцию. По всей стране в «Золотой шайбе» в младшей возрастной группе приняли участие более тысячи юных хоккеистов из 86 команд.

Впереди – финалы «Золотой шайбы» в дивизионе «Б». Победители в младшей возрастной группе определятся 27 марта, старшей – 10 апреля. Матчи пройдут на «Чижовка-арене».

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«Локомотив» из Октябрьского района столицы стал победителем республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси.  Соревнования...
 
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