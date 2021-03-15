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Определены полуфиналисты в Кубке Президента по хоккею

15.03.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Определены полуфиналисты в Кубке Президента по хоккею

В Кубке Президента по хоккею определились все полуфиналисты. Последнее вакантное место в одной второй занял «Гомель». 

Семиматчевая серия против гродненского «Немана» закончилась со счетом 4:3 в пользу гомельчан. Решающий матч прошел на домашней площадке и завершился со счётом 2:0 в пользу «Гомеля», обе шайбы забросил Герман Нестеров. И уже 17 марта пройдет первая полуфинальная встреча. «Гомель» сыграет с «Шахтером», а 18 марта минская «Юность» выйдет на лед против жлобинского «Металлурга». 

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Теги: Гомель
 
 
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В Кубке Президента по хоккею определились все полуфиналисты. Последнее вакантное место в одной второй занял «Гомель».  Семиматчевая серия против гродненского...
 
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