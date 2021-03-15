Определены полуфиналисты в Кубке Президента по хоккею

Источник материала: ОНТ

В Кубке Президента по хоккею определились все полуфиналисты. Последнее вакантное место в одной второй занял «Гомель».

Семиматчевая серия против гродненского «Немана» закончилась со счетом 4:3 в пользу гомельчан. Решающий матч прошел на домашней площадке и завершился со счётом 2:0 в пользу «Гомеля», обе шайбы забросил Герман Нестеров. И уже 17 марта пройдет первая полуфинальная встреча. «Гомель» сыграет с «Шахтером», а 18 марта минская «Юность» выйдет на лед против жлобинского «Металлурга».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram