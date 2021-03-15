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В День Конституции отличившимся ребятам в торжественной обстановке вручили паспорта

15.03.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В День Конституции отличившимся ребятам в торжественной обстановке вручили паспорта

Преемственность поколений – залог устойчивого развития страны. Сегодня об этом говорят во всех регионах страны, глядя в глаза самым активным молодым людям. Традиционно в День Конституции отличившимся ребятам в торжественной обстановке вручили паспорта.


В Гродно традицию решили дополнить необычной экскурсией. Лучших школьников региона пригласили в областной исполнительный комитет на утреннюю планёрку. Молодые люди смогли увидеть, как работает исполком, а также посидеть в кресле губернатора. После насыщенной утренней программы все юные гости получили свой главный документ из рук председателя исполкома.

Сегодня акция «Мы – граждане Беларуси» проходит по всей стране. И это не просто вручение паспортов, а повод уже в 14 лет серьёзно задуматься о том, что значит быть настоящим гражданином своей страны. 

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Теги: Гродно
 
 
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Преемственность поколений – залог устойчивого развития страны. Сегодня об этом говорят во всех регионах страны, глядя в глаза самым активным молодым людям....
 
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