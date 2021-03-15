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У подростка из Екатеринбурга во рту взорвался вейп и выбил ему зубы
Источник материала: ОНТ
У гимназиста из Екатеринбурга во рту взорвался вейп и выбил ему зубы. Об этом сообщает местный портал
В городском департаменте образования сказали, что инцидент произошел не на территории школы и после образовательного процесса.
Сейчас ребенок находится на больничном.
В МВД по факту происшествия проводят проверку.
Главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный отметил, что вейпы опасны из-за отсутствия контроля на производстве.
Фото: pixabay
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У гимназиста из Екатеринбурга во рту взорвался вейп и выбил ему зубы. Об этом сообщает местный портал e1.ru. В городском департаменте образования сказали, что...
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