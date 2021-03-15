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У подростка из Екатеринбурга во рту взорвался вейп и выбил ему зубы

15.03.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У подростка из Екатеринбурга во рту взорвался вейп и выбил ему зубы

У гимназиста из Екатеринбурга во рту взорвался вейп и выбил ему зубы. Об этом сообщает местный портал e1.ru.

В городском департаменте образования сказали, что инцидент произошел не на территории школы и после образовательного процесса.

Сейчас ребенок находится на больничном.

В МВД по факту происшествия проводят проверку. 

Главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный отметил, что вейпы опасны из-за отсутствия контроля на производстве.

Фото: pixabay

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У гимназиста из Екатеринбурга во рту взорвался вейп и выбил ему зубы. Об этом сообщает местный портал e1.ru. В городском департаменте образования сказали, что...
 
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