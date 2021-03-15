У подростка из Екатеринбурга во рту взорвался вейп и выбил ему зубы

Источник материала: ОНТ

У гимназиста из Екатеринбурга во рту взорвался вейп и выбил ему зубы. Об этом сообщает местный портал e1.ru .

В городском департаменте образования сказали, что инцидент произошел не на территории школы и после образовательного процесса.

Сейчас ребенок находится на больничном.

В МВД по факту происшествия проводят проверку.

Главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный отметил, что вейпы опасны из-за отсутствия контроля на производстве.

Фото: pixabay

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