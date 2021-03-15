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БАТЭ разгромил «Слуцк» в первом туре чемпионата Беларуси
Источник материала: ОНТ
БАТЭ начал чемпионат с уверенной победы над «Слуцком» – 3:0.
Голы в составе борисовчан забили Шохбоз Умаров, Неманья Милич и Максим Скавыш. Гродненский «Неман» и «Витебск» за 90 минут так и не смогли открыть счет, в итоге – нулевая ничья.
А брестское «Динамо» разгромило речицкий «Спутник» со счетом 4:0. Ближайшие матчи второго тура пройдут 19 марта.
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БАТЭ начал чемпионат с уверенной победы над «Слуцком» – 3:0. Голы в составе борисовчан забили Шохбоз Умаров, Неманья Милич и Максим Скавыш. Гродненский «Неман» и...
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