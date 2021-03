Названы номинанты на «Оскар»

Источник материала: Tut.by

Объявлены номинанты на награды Американской киноакадемии. Список претендентов представили актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас.





Лучший фильм

«Минари»

«Девушка, подающая надежды»

«Манк»

«Отец»

«Суд над чикагской семеркой»

«Земля кочевников»

«Звук металла»

«Иуда и черный мессия»

Лучший режиссер

Дэвид Финчер за «Манк»

Ли Айзек Чун за «Минари»

Хлоя Чжао за «Землю кочевников»

Эмиральд Феннел за «Девушка, подающая надежды»

Томас Винтерберг за «Еще по одной».

Лучшая женская роль

Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»)

Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»)

Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»)

Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)

Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»)



Фото: кадр из фильма «Девушка, подающая надежды»

Лучшая мужская роль

Риз Ахмед («Звук металла»)

Энтони Хопкинс («Отец»)

Гари Олдман («Манк»)

Стивен Ян («Минари»

Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза») посмертно

Лучшая актриса второго плана

Мария Бакалова, «Борат 2»

Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»

Оливия Колман, «Отец»

Аманда Сайфред, «Манк»

Юн Ё-джон, «Минари»

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн, «Суд на чикагской семеркой»

Дэниэл Калуя, «Иуда и чёрный мессия»

Лесли Одом-мл., «Одна ночь в Майами»

Пол Раджи, «Звук металла»

Лакит Стэнфилд, «Иуда и чёрный мессия»

Лучший адаптированный сценарий

«Борат 2»

«Отец»

«Земля кочевников»

«Одна ночь в Майами»

«Белый тигр»

Лучший оригинальный сценарий

«Иуда и чёрный мессия»

«Минари»

«Девушка, подающая надежды»

«Звук металла»

«Суд на чикагской семеркой»

Лучший иностранный фильм

«Еще по одной»

«Лучшие дни»

«Коллектив»

«Человек, который продал свою кожу»

«Куда ты идешь, Аида?»

Лучший анимационный фильм

«Вперед»

«Путешествие на Луну»

«Душа»

«Легенда о волках»

«Барашек Шон: Фермагеддон»

«Легенда о волках»

Лучший документальный фильм

«Коллектив»

«Агент-крот»

«Время»

«Мой учитель-осьминог»

«Лагерь калек»

Лучший оператор

«Иуда и чёрный мессия»

«Манк»

«Новости со всех концов света»

«Земля кочевников»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший композитор

«Пятеро одной крови»

«Манк»

«Минари»

«Новости со всех концов света»

«Душа»

Лучший монтаж

«Отец»

«Земля кочевников»

«Девушка, подающая надежды»

«Звук металла»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший дизайн костюмов

«Эмма.»

«Манк»

«Ма Рейни: Мать блюза»

«Мулан»

«Пиноккио»

Лучший звук

«Грейхаунд»

«Манк»

«Новости со всех концов света»

«Душа»

«Звук металла»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Нора»

«Гений места»

«Если что-то случится, я люблю вас.»

«Опера»

«Люди-Да»

Лучший короткометражный фильм

«Прощупывание»

«Комната с письмами»

«Подарок»

«Два далеких незнакомца»

«Белый глаз»

Лучший короткометражный документальный фильм

«Колетт»

«Концерт — это беседа»

«Не делить»

«Отделение голода»

«Любовная баллада для Наташи»

Лучший художник-постановщик

«Отец»

«Ма Рейни: Мать блюза»

«Манк»

«Новости со всех концов света»

«Довод»

Лучший грим и прически

«Эмма.»

«Элегия Хиллбилли»

«Ма Рейни: Мать блюза»

«Манк»

«Пиноккио»

Лучшая песня

Fight for You, «Иуда и чёрный мессия»

Hear My Voice, «Суд над чикагской семеркой»

Húsavíkt, «Музыкальный конкурс Евровидение»

Io Si (Seen), «Вся жизнь впереди»

Speak Now, «Одна ночь в Майами»

Церемония вручения «Оскара» в 93-й раз пройдет 25 апреля.

