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В Чашниках пьяный на Opel пытался скрыться от ГАИ, съехал с дороги и застрял
Источник материала: Tut.by
В Чашниках инспекторы с погоней задерживали нетрезвого водителя,
Внимание сотрудников ГАИ привлек Opel Vectra, поэтому они подали водителю сигнал об остановке. Последний требование проигнорировал, увеличил скорость и начал скрываться. Во время преследования нарушитель выехал за пределы дороги, где автомобиль застрял.
По внешним признакам водитель был пьян. Медицинское освидетельствование мужчины показало 1,6 промилле алкоголя.
На нарушителя составили административные протоколы.
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На нарушителя составили административные протоколы.
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