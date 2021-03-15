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В продаже появились слитки золота со встроенными Samsung S21 и iPhone 12
Источник материала: Onliner
Бренд Caviar представил еще один набор люксовых версий смартфонов: Samsung Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra и iPhone 12 Pro. Цены кусаются, однако они не зависят от спецификаций мобильников: Galaxy S21 Ultra что с 128 ГБ встроенной памяти, что с 512 ГБ будет стоить
Главное «но» в этом случае заключается в корпусе смартфона, который выполнен из золота. Точнее, килограммового слитка. Поэтому это скорее не смартфон в золотом корпусе, а золотой брусок со встроенным смартфоном.
Покупатель может быть спокоен, так как это очень ограниченная серия. Если хотите успеть, нужно торопиться: доступно всего семь смартфонов Samsung и iPhone.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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Бренд Caviar представил еще один набор люксовых версий смартфонов: Samsung Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra и iPhone 12 Pro. Цены кусаются, однако они не зависят от спецификаций мобильников:...
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