В продаже появились слитки золота со встроенными Samsung S21 и iPhone 12

Источник материала: Onliner

Бренд Caviar представил еще один набор люксовых версий смартфонов: Samsung Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra и iPhone 12 Pro. Цены кусаются, однако они не зависят от спецификаций мобильников: Galaxy S21 Ultra что с 128 ГБ встроенной памяти, что с 512 ГБ будет стоить одинаково : $169 690. iPhone 12 Pro/Max дешевле и обойдется всего в $159 тысяч.

Главное «но» в этом случае заключается в корпусе смартфона, который выполнен из золота. Точнее, килограммового слитка. Поэтому это скорее не смартфон в золотом корпусе, а золотой брусок со встроенным смартфоном.









Покупатель может быть спокоен, так как это очень ограниченная серия. Если хотите успеть, нужно торопиться: доступно всего семь смартфонов Samsung и iPhone.







