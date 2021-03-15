ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В продаже появились слитки золота со встроенными Samsung S21 и iPhone 12

15.03.2021 16:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Бренд Caviar представил еще один набор люксовых версий смартфонов: Samsung Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra и iPhone 12 Pro. Цены кусаются, однако они не зависят от спецификаций мобильников: Galaxy S21 Ultra что с 128 ГБ встроенной памяти, что с 512 ГБ будет стоить одинаково: $169 690. iPhone 12 Pro/Max дешевле и обойдется всего в $159 тысяч.

Главное «но» в этом случае заключается в корпусе смартфона, который выполнен из золота. Точнее, килограммового слитка. Поэтому это скорее не смартфон в золотом корпусе, а золотой брусок со встроенным смартфоном.




Покупатель может быть спокоен, так как это очень ограниченная серия. Если хотите успеть, нужно торопиться: доступно всего семь смартфонов Samsung и iPhone.




Смартфон Apple iPhone 11 64GB (черный)
65 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
1849 р.
34 предложения
Смартфон Apple iPhone SE 64GB (черный)
24 отзыва
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
1215 р.
36 предложений
Смартфон Apple iPhone 12 128GB (черный)
14 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
2649 р.
37 предложений
Сравнить эти товары →
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бренд Caviar представил еще один набор люксовых версий смартфонов: Samsung Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra и iPhone 12 Pro. Цены кусаются, однако они не зависят от спецификаций мобильников:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пекин накрыла песчаная буря, теперь он похож на постапокалиптический город
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by