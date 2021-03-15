Пекин накрыла песчаная буря, теперь он похож на постапокалиптический город

Источник материала: Onliner

В понедельник столицу Китая и значительную часть севера страны накрыла самая сильная песчаная буря за последнее десятилетие. Небоскребы в центре Пекина исчезли в пыльном тумане, движение транспорта было существенно затруднено, а до полудня отменили более 400 рейсов из двух основных аэропортов города, пишет phys.org .

Национальный метеорологический центр прогнозировал, что от пыли пострадают еще 12 провинций и регионов.

«Это самая сильная песчаная буря, которую видела наша страна за 10 лет, и она охватывает большую часть Китая», — говорят в метеорологическом центре.



AP Photo/Ng Han Guan



AP Photo/Ng Han Guan



AP Photo/Ng Han Guan



AP Photo/Ng Han Guan



AP Photo/Ng Han Guan



AP Photo/Andy Wong



AP Photo/Mark Schiefelbein



AP Photo/Mark Schiefelbein



AP Photo/Mark Schiefelbein



AP Photo/Andy Wong