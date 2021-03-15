Источник материала: Onliner

Сегодня утром на трассе Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь) произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Корреспонденту Onliner удалось поговорить с одним из участников этого происшествия. Он рассказал, что на дороге в тот момент был чистый лед, а последствия ДТП могли быть даже хуже.

Первый удар

Эрик, наш читатель, был одним из пассажиров в автомобиле «Газель».

— Мы ехали километров 60, максимум — 70. Вдруг легкий удар, и нашу «Газель» начинает разворачивать. В результате развернуло полностью против движения, машина аккуратно так ударилась в отбойник. Выходим, смотрим: «Газель» стоит в метре-полутора от этого отбойника, неподалеку — Citroen, который нас и зацепил, — рассказал собеседник.

В обеих машинах были пассажиры, но, как рассказал наш читатель, со всеми было все нормально.

Второй удар

— Я сбегал к этому Citroen, за рулем была женщина, спросил, все ли в порядке. Поворачиваюсь к нам и вижу, как белую маршрутку (по-моему, Минск — Молодечно) начинает крутить. Но водитель выровнялся, проскочил мимо «Газели» — повезло. Потому что ж наши все так и стояли между машиной и отбойником. Я им закричал, чтобы скорее убирались с трассы за ограждение, и только все перевалились (кроме водителя, он задержался, чтобы номер подобрать, кажется), как слышу визг тормозов и вижу, как Skoda Fabia уже боком врезается в «Газель». От удара «Газель» сносит, а Fabia отлетает ближе к остановке, — рассказал Эрик.

По словам нашего читатель, за рулем Skoda также была женщина. В результате ДТП она погибла.

— Удар при столкновении Skoda и «Газели» был такой силы, что с нашего водителя слетела шапка, представляете, — добавил собеседник.

Третий и четвертый удары

После этого пассажиры «Газели» побежали навстречу движению, размахивая руками, предупреждая водителей об опасности.

— Еще один Citroen, я сам этого не видел (бежал вперед, одновременно звонил в скорую), врезался в стоящую Skoda. За рулем Citroen тоже была женщина, у нее по итогу была травмирована рука, — продолжил Эрик. — Затем Ford крутануло (за рулем опять-таки женщина) — это я видел. Но машина просто врезалась в отбойник, никого больше не зацепила.

То, что в четырех автомобилях, попавших в ДТП, находились женщины, — это просто констатация факта. Куда больше вопросов вызывает состояние проезжей части в момент дорожно-транспортных происшествий.





Что было с дорогой?

— На дороге был чистый лед, просто стекло! — констатирует наш читатель. — Что интересно: минут через 10 после того, как мы ехали, по трассе проследовал МАЗ дорожников, посыпая все чистой солью. Ехал бы он на полчаса раньше — кто знает, может, ничего этого и не было бы.

Профиль трассы на этом участке довольно сложный при подобных дорожных условиях.

— Дорога сначала поднимается на горочку, затем небольшой поворот и спуск. Вот тот Citroen, что в нас врезался, и крутануло, наверное. Может, женщина перестраивалась или где-то притормозила — машину понесло, — размышляет участник ДТП. — Если бы тогда мы все не побежали вперед, размахивая водителям, думаю, все было бы еще хуже.





Еще одна жутковатая деталь. Когда Эрик с товарищами ждали автомобиль, который их заберет с места аварии, заметили у дороги венок.

— Значит, это не первое такое ДТП на этом самом месте, — приходит к выводу наш читатель.

Дополнено

Еще один наш читатель, видевший последствия ДТП, рассказал, что также авария произошла чуть дальше, в районе съезда на Заславль. В ДТП попали три автомобиля.

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