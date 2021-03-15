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Возле Окрестина построят многоэтажку. Для кого жилье?

15.03.2021 17:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле изолятора на Окрестина в этом году построят многоквартирный жилой дом для многодетных, следует из информации на сайте «УКС Запад», который выступает застройщиком. Подробности — в материале.


Изображение: «УКС Запад»

Участок под застройку находится на втором переулке Прилукском — между двумя общежитиями и рядом с изолятором на Окрестина. Вот его примерные границы:

Дом начали строить еще в ноябре 2020 года. Как рассказал знакомый с проектом собеседник, все 100% квартир — для многодетных, состоящих на учете нуждающихся. Документы желающие могли подавать с 20 ноября 2020 года. Свободных квартир уже нет — вчера было подано последнее заявление.

Это будет двухсекционный 8-этажный 61-квартирный панельный дом мапидовской серии М464-У1М. Рядом также построят двухуровневую открытую автостоянку на 39 мест. Территорию вокруг благоустроят.

Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию — 3 квартал 2021 года.

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Теги: Минск
 
 
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Участок под застройку находится на втором переулке Прилукском - между двумя общежитиями и рядом с изолятором на Окрестина.
 
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