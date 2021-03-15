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Внешний долг Беларуси на 1 января 2021 года вырос до рекордных $42,149 млрд.

15.03.2021 17:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Валовый внешний долг Беларуси за 4-й квартал 2020 года вырос сразу $1,588 млрд. или 3,92% до рекордных $42,149 млрд. на 1 января 2021 года.

Таким образом, на каждого белоруса, включая младенцев и стариков, приходится $4485 внешнего долга, следует из отчета Нацбанка РБ.

На 1 января 2021 внешний долг страны достиг 70,2% от ВВП и в 1,13 раза превышает годовую выручку от экспорта товаров.

Обслуживание внешнего госдолга обошлось стране в 2020 году в $6,579 млрд., что на $1,756 млрд. превышает аналогичные расходы годом ранее. Обслуживание госдолга в 2020 году стоило населению $2,493 млрд.

Примерно 44,1% внешнего долга или $18,586 млрд. приходилось на внешний долг сектора госуправления. За 4-й квартал 2020 год внешний госдолг вырос на $995,3 млн. или 5,66%.

Долг Нацбанка РБ перед внешним миром составляет $821,1 млн. или 1,95% от общего долга. За 4-й квартал внешний долг регулятора вырос на $0,5 млн. или 0,06%.

Внешний долг банков и НКФО на 1 января 2021 года снизился на 0,13% или $6,8 млн. и составил $5,108 млрд. Внешний долг субъектов хозяйствования вырос на 3,47% или $516 млн. до $15,3793 млрд.

Просроченная задолженность Беларуси по обязательствам по внешнему долгу на 1 января 2021 года составила $611,1 млн. и приходится на субъекты хозяйствования.

Чистый внешний долг (внешний долг минус внешние долговые инструменты) на 1 января 2021 года составил $22,058 млрд.

 
 
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Валовый внешний долг Беларуси за 4-й квартал 2020 года вырос сразу $1,588 млрд. или 3,92% до рекордных $42,149 млрд. на 1 января 2021 года.
 
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