Начался исход? Один из зампредов правления Нацбанка готовится покинуть свой пост









TUT.BY рассказали три информированных источника в банковском секторе. Об этомрассказали три информированных источника в банковском секторе.





«Калечиц идет зампредом в Беларусбанк», — сказали два собеседника. Стоит напомнить, что недавно после ухода Александра Егорова в Банк развития в руководстве крупнейшего госбанка страны образовалось вакантное место.





Впрочем, один из собеседников сказал, что окончательное решение по Калечицу еще не утверждено.





Дело в том, что кадровые решения по поводу зампредов правления Нацбанка регламентируются указами. Но соответствующего документа еще не было. А история знает случаи, когда одобрения в Администрации президента не были получены.





Дмитрий Калечиц родился в родился в Минске в 1976 году. У него два высших образования — окончил Белорусский государственный экономический университет, Минский государственный лингвистический университет. Карьеру начинал в 1997 году в Нацбанке с должности экономиста.





Начальником главного управления монетарной политики и экономического анализа и членом правления Нацбанка стал в апреле 2013 года. Спустя два года его повысили до зампреда.





В случае если данная кадровая рокировка произойдет, то в правлении Нацбанка останется один человек с фамилией Калечиц. Однофамилец Дмитрия, Сергей Калечиц, недавно стал первым зампредом.



