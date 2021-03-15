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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван самый вредный суп для организма: соединили несоединяемое Особенно высокий риск солянка представляет для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Однако, по выводам специалистов в области питания, не все супы полезны, есть и такие, которые наносят вред организму.Об этом рассказали врачи рассказали в своих публикациях, размещенных в средствах массовой информации в России.Так, по мнению специалистов, самым вредным для человека является суп – солянка. Такое блюдо перенасыщено ингредиентами, вредными для организма. В классическую солянку обычно добавляют несколько видов мяса, в том числе и промышленного производства, разные копчености, в том числе сервелат, а также и соленые огурцы. Все это вместе и делает блюдо слишком калорийным.Особенно высокий риск, по мнению специалистов, солянка представляет для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.Самым полезным для человеческого организма является суп из овощей. Такой суп с пользой для здоровья, можно употреблять без лишнего опасения поправиться, или повысить сахар в крови.В нем содержится мало жира, и много клетчатки, которая насыщает организм, и при этом не допускает переедания, а также помогает контролировать вес.А вот наваристые супы и бульоны из мяса вряд ли принесут пользу для организма. Эти блюда очень калорийные и пользы здоровью точно не принесут.И еще несколько советов от специалистов для людей, страдающих заболеваниями желудочно – кишечного тракта, и имеющих повышенный уровень холестерина. Им стоит обратить внимание на супы, приготовленные на грибном бульоне. Часть специалистов считает, что такие супы наносят вред. Вторая часть ставит под сомнение выводы первой части, но и не может сказать с уверенностью, что грибные супы приносят пользу. А вот овощные супы специалисты рекомендуют употреблять как можно чаще, и желательно теплыми.