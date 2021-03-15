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Ушла эпоха: Михалков умер от отека легких на руках у жены

15.03.2021 17:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ушла эпоха: Михалков умер от отека легких на руках у жены
Фото: pixabay.com
Новодевичье кладбище – самое престижное в стране. Политики, ученые, спортсмены, музыканты и актеры – тут удостаиваются чести лежать самые-самые, те, кого называют гордостью России. Здесь же было выбрано место и под могилу Михалкова.

Про последние слова великих людей написано немало. Например, композитору Малеру на смертном одре казалось, что он дирижирует оркестром, и его финальным словом было: «Моцарт». Философ Сартр в последние минуты жизни, обращаясь к своей возлюбленной, Симоне де Бовуар, произнес: «Я так люблю тебя, мой дорогой Бобр». Михалков же, находясь в полном сознании, обратился к жене со словами «Ну хватит мне. До свидания». И закрыл глаза.

Официальной причиной смерти знаменитости стал отек легких. Хотя ходили слухи, будто бы он упал дома, повредил позвоночник, а потом перенес инсульт.

О том, где лежать после смерти, Михалков задумался давно. Он знал, что отдельное место на Новодевичьем выбить трудно. Поэтому просил похоронить его рядом с первой супругой Натальей Кончаловской. Но в итоге его положили на старой территории (5 участок, 23 ряд), за могилой Зыкиной, рядом с Улановой, Никулиным и Моисеевым.

И лишь спустя пять лет после смерти, в 2014 году, на могиле появился памятник, выполненный из мрамора двух цветов. Стела представляет собой четырехконечный крест, внутри которого сквозное отверстие в форме креста, обрамленного золотой мозаикой. На белой надгробной плите — изображение прожившего 96 лет подписи Сергея Михалкова. Автором идеи мемориала стала вдова поэта Юлия Субботина.

Ушла эпоха: Михалков умер от отека легких на руках у жены

Фото: Дни.ру

Сегодня здесь всегда лежат охапки свежих цветов. Да и выглядит могила в любое время года очень благородно и ухожено. Семья автора двух российских гимнов делает все, чтобы захоронение было достойно памяти Сергея Владимировича. А смотрители кладбища говорят, что часто на могилу Михалкова приходят и дети, ведь его стихи знает и любит и стар, и млад.
 
 
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