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В Беларуси на аукцион выставили необычный лот — военный городок за 667 рублей

15.03.2021 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если вы давно мечтали о собственной воинской части, что же — настало ваше время. Ведь один такой военный городок (правда, заброшенный) собираются продать с аукциона 30 марта, сказано на сайте Государственного комитета по имуществу. Стартовая цена необычного лота — всего 667 рублей.

Находится воинская часть в Крупском районе, на ее территории размером 67,1 га разместились несколько складов и хранилищ, а также убежище и КПП — всего 23 объекта. Сейчас они принадлежат предприятию «Жилтеплострой», но оно готово с ними расстаться.

В Беларуси на аукцион выставили необычный лот — военный городок за 667 рублей
В Беларуси на аукцион выставили необычный лот — военный городок за 667 рублей
В Беларуси на аукцион выставили необычный лот — военный городок за 667 рублей

Победитель аукциона получит право на аренду земельного участка сроком на 50 лет, а еще возможность реконструировать существующие здания либо строить на их месте новые — в том числе жилые. Не забывая про ограничения, конечно: часть земли площадью чуть больше 5 га расположена в водоохранной зоне.

Аукцион, на котором попытаются продать военный город, состоится 30 марта в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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