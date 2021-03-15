В США представили электрический пикап в стиле начала 1990-х

Источник материала: Onliner

Компания Alpha Motor Corporation, базирующаяся в Калифорнии (США), представила свой новый проект — электрический пикап, выполненный в классическом дизайне. Назвали новинку Wolf. Это третий автомобиль от Alpha. Стартап уже представлял купе Ace и кроссовер Jax. Все выполнены в одном ретро-стиле.





Пикап собираются выпустить на рынок по приемлемой цене — от 36 тысяч долларов. Это намного дешевле, чем будут стоить электропикапы других производителей: GMC Hummer EV, Rivian R1T, Tesla Cybertruck. Новинка подойдет для тех, кому нужен простой 2-местный пикап для работы на ферме или использования в сельской местности.





Модель предложат покупателям с передним или полным приводом. Производитель обещает, что запас хода Wolf превысит 400 км, а его грузоподъемность составит 1360 кг. Будет небольшой багажник и спереди. До сотни такой пикап разгоняется за 6,2 секунды.





В салоне — минимализм в духе дорестайлинговых Tesla Model S/X. Здесь цифровая приборная панель и большой экран портретной ориентации. Физических клавиш почти нет. Зато есть 4 UBS-разъема и много заменяемых деталей (можно будет докупать в виде аксессуаров различные элементы). В опциях будет солнечная батарея над грузовым отсеком.





В интернете новинка вызвала небольшой ажиотаж среди американцев. Всем понравилась цена и олдскульный внешний вид в духе Nissan Hardbody. Поставки данной модели начнутся в 2023 году. Производитель уверяет, что это будет идеальная «рабочая лошадка» за счет простоты конструкции и внедорожных характеристик без лишнего пафоса. Рынок соскучился по подобным моделям.



