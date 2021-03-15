За проведение Масленицы на личном подворье в отношении известного фотографа начат административный процесс

В отношении известного фотографа из Крево Сергея Гапона начат процесс по ч. 2 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за празднование Масленицы на личном подворье.





«Записали, как красиво мы танцевали и пели вокруг костра. В ближайшее время остается ждать или уведомления, что процесс прекращен, или протокол о правонарушении и повестку в суд. Спасибо всем за поддержку! Горжусь иметь таких космических друзей!» — написал Гапон в «Фейсбуке».

Фотограф сообщил, что в минувшее воскресенье, 14 марта, пригласил к себе на родину гостей, чтобы отпраздновать Масленицу с блинами. По его словам, на вечеринку «пожаловала районная милиция» с повесткой прибыть 15 марта в отделение для дачи письменных объяснений по ст. 24.23 КоАП.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) отмечает, что сложности с организацией и проведением праздника проводов зимы в этом году возникли и у других активистов. «К примеру, жителям минского микрорайона Брилевичи в этом году не разрешили проводить прощание с зимой — предупредили, что дворовый праздник будет считаться несанкционированным мероприятием. Организатором в этом случае выступал орган местного самоуправления — КОТОС, и в прошлые годы за такие дворовые праздники КОТОС из Брилевичей даже поощряли», — говорится в сообщении БАЖ.

14 марта на праздновании Масленицы в Музее валунов в столичном микрорайоне Уручье было задержано несколько человек. Их доставили в Первомайское РУВД, а затем в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина. Сегодня над ними проходят суды. Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» сообщает, что двое задержанных арестованы на 15 суток.