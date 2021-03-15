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МИД Украины потребовал непредвзятого рассмотрения дела журналиста Ивашина

15.03.2021 17:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Официальный Киев обеспокоен задержанием в Гродно журналиста Дениса Ивашина, говорится в заявлении МИД Украины, которое поступило в БелаПАН.

МИД Украины потребовал непредвзятого рассмотрения дела журналиста Ивашина
Источник: informnapalm.org

«Белорусский гражданин со статусом зарубежного украинца, журналист и волонтер Денис Ивашин помогал рассказывать миру о преступлениях в ходе российской агрессии против нашего государства. Поэтому его задержание вызвало обеспокоенность МИД Украины, как и многих украинцев, следивших за его журналистской и волонтерской деятельностью», — отмечается в заявлении.

МИД «убежден, что журналистская деятельность не может и не должна быть поводом для преследования». «Это задержание вызывает особую озабоченность на фоне продолжающегося наступления на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь. Мы требуем, чтобы рассмотрение дела Дениса Ивашина было прозрачным и непредвзятым, и продолжаем внимательно следить за каждым дальнейшим шагом белорусской власти в его отношении», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство Украины.

Ивашин был задержан вечером 12 марта в своей гродненской квартире и помещен в следственный изолятор. В его отношении избрана мера пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. Ивашин обвинен по ст. 365 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел), ему грозит до трех лет лишения свободы. В ходе обысков изъяты носители информации, банковские карты, книги, блокноты, записи, деньги и др.

Денис Ивашин занимается журналистскими расследованиями, он редактор белорусской службы созданного в Украине международного разведывательного сообщества InformNapalm. Изучал влияние России на ситуацию в Беларуси, а также судьбу украинских силовиков, переехавших в страну после падения режима Виктора Януковича.

 
Теги: Гродно
 
 
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Официальный Киев обеспокоен задержанием в Гродно журналиста Дениса Ивашина, говорится в заявлении МИД Украины, которое поступило в БелаПАН.
 
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