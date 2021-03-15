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Илон Маск ввел звания в Tesla, а себя провозгласил «технокоролем»

15.03.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Илон Маск ввел звания в Tesla, а себя провозгласил «технокоролем»

  • 15.03.2021, 17:35
Илон Маск ввел звания в Tesla, а себя провозгласил «технокоролем»
Илон Маск

Финансовый директор компании стал «мастером над монетой».

Глава Tesla Илон Маск ввел "звания" в компании. Таким образом он стал "технокоролем", а финансовый директор Зак Кирхорн — "мастером над монетой". Об этом сообщает The Verge (перевод — unian.net).

Официальные позиции - главного исполнительного директора и главного финансового директора - у обоих сохранятся.

Информацию о введении в компании званий также подтверждает заявление Tesla в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

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Финансовый директор компании стал «мастером над монетой».
 
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