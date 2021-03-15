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Ученые: У Луны образовался хвост
Источник материала: Хартия'97
Ученые: У Луны образовался хвост
Раз в месяц он становится «шарфом» Земли.
Естественный спутник нашей планеты — Луна — обладает хвостом, образованным огромным количеством атомов натрия, которые оказались в космическом пространстве в результате астероидной бомбардировки Луны. Раз в месяц этот натриевый хвост превращается в "шарф", который надевает Земля, пишет
Атомы натрия, которые были выброшены в космос ударами метеоритов в лунный грунт, тянутся на сотни тысяч миль, образуя лунный хвост. В течение нескольких дней в месяц, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем, земная гравитация создает из лунного натриевого хвоста своеобразный "шарф", огибающий нашу планету.
Хвост натрия не несет никакого вреда для земной атмосферы, а увидеть его невооруженным глазом не выйдет. Однако его можно зафиксировать при помощи мощных телескопов, способных засечь слабое свечение частиц натрия в солнечном свете.
Исследователи отмечают, что натриевый след Луны впервые был зафиксирован в девяностых годах прошлого столетия, когда у науки появились достаточно продвинутые телескопы. Пятно из атомов натрия всегда появляется на небе в один и тот же период месяца, однако его яркость может быть очень разной. Ученые провели масштабное исследование, в рамках которого проанализировали тысячи фотографий Луны, чтобы разобраться в природе этого удивительного природного явления.
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Раз в месяц он становится «шарфом» Земли.
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