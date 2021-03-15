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Партизаны Ракова установили бело-красно-белый флаг на телефонной вышке
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Ракова установили бело-красно-белый флаг на телефонной вышке
Национальный флаг развевается на высоте более чем 85 метров.
Партизаны Ракова сегодня утром вывесили белорусский национальный флаг на телефонную вышку базовой станции в высоту более чем 85 метров, сообщает телеграм-канал
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Национальный флаг развевается на высоте более чем 85 метров.
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