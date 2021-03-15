Источник материала: Хартия'97

Из-за вторжения в Украину Россия потеряла триллионы долларов 1 Александр Коваленко, sprotyv.info

15.03.2021, 16:39

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Санкции ударили по российскому ВВП.

Я регулярно слышу от ряда аналитиков и экспертов версии о том, насколько болезненно ударило вторжение России в Украину по экономике страны-агрессора посредством санкций. Причем на протяжении всего периода с 2014 года эти версии и цифры меняются, причем в парадоксальной прогрессии из большего к меньшему, и наоборот.

Именно по этой причине я несколько лет назад в цикле своих статей стал систематизировать урон каждого из жизненно важных кластеров России, от действия санкций. Я описывал потери золотовалютных резервов, описывал урон банковской сферы, так же упоминал и удар, который на себе ощутил ВВП России.

В материале «Во сколько обошлось “величие” ВВП РФ» от 2018 года я проанализировал рост ВВП РФ на протяжении всего ее существования, с фиксацией на его минимальном показателе в 1999 году, кода он составил $195,9 млрд и сравнением с максимальным показателем в 2013 году — $2,23 трлн!

В своем анализе уровня ВВП РФ я отмечал, что в 2014 году он уже составил $2 трлн, в 2015 – $1,326 трлн, в 2016 – $1,246 трлн и в 2017 — $1,267 трлн. Следовательно, с учетом того, что с 2011 года ежегодный прирост ВВП РФ составлял от $70 млрд до $140 млрд, если бы в 2014 году Россия не вторглась в Украину и ее экономику не постиг бы рок санкций, показатель ее ВВП вполне бы мог в 2017 году составить $2,8 трлн, а в 2018-м, превысить $3 трлн.

Но этого не случилось и вместо этого, она потеряла $230 млрд в 2014, $904 млрд в 2015-м, $984 млрд в 2016-м и $963 млрд в 2017-м, без учета ориентировочного ежегодного прирост ВВП РФ, который она теряла, и, таким образом, ежегодно стабильно оставалась в “минусе” примерно на $1 трлн от своего максимального значения 2013 года.

Фактически, вторжение России в Украину по состоянию на уровень ее ВВП 2017 года обошлось ей в потерю $3,641 трлн! Интересно, чтобы по этому поводу сказали россияне, жившие в нищем 1999-м году при ВВП РФ $195,9 млрд?

Но, как мы понимаем, сейчас у нас за окном 2021 год и, как мне кажется, пора обновлять расчетные данные. А они, как показало время, оказались не менее утешительными, чем предыдущие.

Официальный показатель ВВП РФ в 2018 был $1,67 трлн, что вызвало серьезные споры у ряда независимых аналитических агентство. Но я, все же, в своих расчетах использую данные официальных российских структур, вполне осознанно. Разумеется, им не стоит доверять, но даже когда грубо откорректированные в лучшую сторону показатели демонстрируют негатив, что может быть лучше для демонстрации деградации?

В 2019 российскому ВВП “нарисовали” уже $1,7 трлн! А в 2020 он составил около $1,4 трлн.

То есть, потеря ВВП РФ относительно максимального показателя 2013 года в 2018 составила $560 млрд, в 2019 примерно $530 млрд , а в 2020 как минимум $830 млрд или суммарно $1,92 трлн.

Таким образом, без учета ориентировочного ежегодного прирост ВВП РФ в размере $70 – $140 млрд, с 2014 года потери ВВП России составили более $5,56 трлн. Эта цена оккупированной части Донбасса, это цена оккупированного полуострова Крым, это та цена, которую платит экономика России уже как 7 лет подряд.

И вот, просто интересно, оно того стоило?

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, sprotyv.info

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