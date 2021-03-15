В Telegram пишут, что МВД просит у Минобороны 3725 военных. Рассказываем, что случилось

Источник материала: Tut.by

15 марта в популярном телеграм-канале, который был признан экстремистским, появился, по выражению автора, «секретный документ от 12 марта за подписью главы МВД Кубракова», где тот просит у министра обороны Беларуси Виктора Хренина 3725 военных — для «охраны государственных объектов». Позже тот же документ был опубликован в телеграм-канале инициативы BYPOL. Рассказываем, в чем его суть, и что об этом говорит закон.

Отметим, что нам пока не удалось подтвердить подлинность документа. Мы отправили соответствующие запросы в Минобороны и МВД. Как только мы получим ответы, мы их опубликуем.

О чем говорится в документе?

Документ, подписанный министром внутренних дел, генерал-лейтенантом милиции Иваном Кубраковым, называется «О взаимодействии», помечен как секретный и обращен к министру обороны Беларуси, генерал-лейтенанту Виктору Хренину.

В частности, в нем говорится, что это письмо было направлено «в целях обеспечения готовности государственной системы к реагированию при установлении уровней угрозы массовых беспорядков» и «в дополнение к ранее направленной информации».

«При осуществлении государственного реагирования Вооруженные Силы могут привлекаться в исключительных случаях для предупреждения и пресечения массовых беспорядков, а также обеспечения режима чрезвычайного положения в соответствии с законодательством», — говорится в документе. При этом отмечается, что «на военнослужащих Вооруженных Сил, участвующих в предупреждении и пресечении массовых беспорядков совместно с сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими внутренних войск МВД, распространяются положения законодательных актов о внутренних войсках МВД в части условий и пределов применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники».

В письме говорится, что «с учетом сложившейся общественно-политической обстановки при введении уровней угрозы массовых беспорядков для охраны объектов, подлежащих государственной охране, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, имеется необходимость привлечения около 3725 военнослужащих Вооруженных Сил»:

570 военнослужащих в Брестской области,

270 в Витебской,

600 в Гомельской,

350 в Гродненской,

275 в Минской,

300 в Могилевской.

В Минск просят направить 1360 военных в обычное время (из них 100 человек из сил специальных операций), и 2680 — в случае установления чрезвычайного положения в столице

«Задействование Вооруженных Сил позволит сконцентрировать усилия органов внутренних дел и внутренних войск МВД на непосредственном пресечении групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. При этом организация дополнительного обучения военнослужащих, а также определение конкретных мест и вариантов задействования будет обеспечена руководством ГУВД Мингорисколкома и УВД Миноблисполкомов».

А что об этом говорит закон?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В законе «О Вооруженных силах Республики Беларусь» говорится, что привлекать военных для использования внутри страны можно:

в случаях внутреннего вооруженного конфликта (грубо говоря, гражданской войны);

при обеспечении мероприятий военного и чрезвычайного положения.

Как нам ранее сказал военный аналитик Егор Лебедок, военные также могут привлекаться в случае необходимости защиты населения и оказания ему помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также иных случаев, установленных законодательными актами Беларуси.

— Иные случаи могут регулироваться правовыми актами президента, — пояснил он. — Как и конкретика привлечения военнослужащих для вооруженной защиты конституционного строя (именно вооруженной, то есть для такого привлечения военнослужащих должны быть серьезные предпосылки к тому, что посягательство на конституционный строй будет совершаться массово и вооруженными людьми).

Так что в теории военнослужащих можно привлечь внутри страны без введения чрезвычайного или военного положения закрытыми указами или распоряжениями Александра Лукашенко.

А что говорится в законе о введении чрезвычайного положения?



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — упоминание чрезвычайного положения. В размещенном в телеграм-канале документе говорится, что «конкретные цели, задачи и порядок привлечения сил и средств Вооруженных Сил определены Указом Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2012 г. № 99-с „Об утверждении положения о государственной системе реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирования и массовые беспорядки“ и Законом Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. № 117−3 „О чрезвычайном положении“, а также иными нормативными правовыми актами».

К сожалению, нам не удалось найти в открытом доступе Указ президента от 23 февраля 2012 г. № 99-с. Однако порядок введения и режим действия ЧП в Беларуси действительно утвержден Законом о чрезвычайном положении, принятым в 2002 году.

Как мы писали ранее, чрезвычайное положение — это особый временный правовой режим деятельности госорганов, должностных лиц, вводимый на всей территории Беларуси или в ее отдельных местностях, и допускающий ограничения прав и свобод граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, прав организаций, а также возложение на них дополнительных обязанностей.

Основанием может послужить:

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;

чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии эпидемии животных), возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие или могущие повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и «нарушение условий жизнедеятельности населения»;

беспорядки, сопровождающиеся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства.

Чрезвычайное положение в стране вводит президент. Он подписывает указ, где, как правило, указываются обстоятельства, послужившие основанием для введения чрезвычайного положения; обоснование необходимости введения ЧП; границы территории, на которой вводится ЧП; силы и средства, обеспечивающие этот режим; перечень чрезвычайных мер и пределы их действия; исчерпывающий перечень временных ограничений (приостановления) прав и свобод граждан и организаций. А также указываются ответственные за осуществление чрезвычайных мер органы и должностные лица, время вступления указа в силу и срок действия чрезвычайного положения (не более 30 суток по всей территории Беларуси и не более 60 суток в отдельных областях и местностях. Но если за это время не будут достигнуты цели, ради которых вводили ЧП, то президент еще одним указом может продлить этот особый режим — или же наоборот, отменить раньше срока, если все пройдет хорошо).

Указ президента о ЧП публикуется немедленно, а члены Совета Республики должны его рассмотреть и вынести свое решение не позднее чем в трехдневный срок после внесения указа. Если Совет Республики не утвердит документ, то он тут же потеряет силу.

Что говорится о применении военнослужащих в этом законе? Во время действия чрезвычайного положения Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования привлекаются для:

поддержания особого режима въезда на территорию, на которой введено чрезвычайное положение, и выезда с нее;

охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также окружающей природной среды;

участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении жизни людей.

Первые две задачи военные будут выполнять вместе с сотрудниками органов внутренних дел, органов государственной безопасности и внутренними войсками. При этом на военнослужащих все равно будут распространяться положения белорусского законодательства, которые касаются порядка и условий применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Никаких изменений в этой части закон не предусматривает.

То есть, силовые структуры даже во время ЧП продолжат действовать в рамках закона «О внутренних войсках МВД» и закона «Об органах госбезопасности» — они будут иметь право применять силу, спецсредства, оружие и технику только если не смогут решить поставленную перед ними задачу иным способом.

«Неправомерное применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники сотрудниками органов внутренних дел, военнослужащими органов государственной безопасности, внутренних войск и ВС, а также превышение должностными лицами сил, обеспечивающих режим ЧП, служебных полномочий, включая нарушение прав и свобод граждан, влекут за собой ответственность, установленную законом», — гласит закон.

Видимо, это и подразумевается в той части документа, где говорится про распространение положений законодательных актов на военнослужащих Военных Сил и внутренних войск МВД.

Если документ подлинный, то какие объекты могут защищать военнослужащие?



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Как гласит Закон о чрезвычайном положении, военнослужащие должны охранять объекты, подлежащие государственной охране, «обеспечивающие жизнедеятельность населения и функционирование транспорта», а также объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей.

Согласно закону «О государственной охране», охраняемые объекты — это здания, строения, сооружения, территории и акватории, определяемые президентом Беларуси, подлежащие защите в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц, а также иные объекты, подлежащие защите по решению главы государства. А охранные зоны — это территории и акватории, прилегающие к охраняемым объектам и специальным трассам проезда, в границах которых устанавливаются «особые условия использования территорий, водных объектов и воздушного пространства в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, поддержания необходимых условий эксплуатации этих объектов».

Правда, конкретного списка охраняемых объектов ни в самом законе, ни в открытом доступе. Но, например, известно, что Дом правительства и метрополитен в Минске являются охраняемыми объектами.

Довольно сложно сказать определенно, куда именно могут направить военнослужащих, и будут ли это военные из «местных» войсковых частей, или же, условно говоря, на охрану административного здания в Гомеле направят витебских десантников. Но в упомянутых в документе населенных пунктах действительно есть различные воинские формирования.

Так, в Бресте имеется войсковая часть внутренних войск 5526, 38-я Брестская отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, а также подразделение ОМОНа. В Барановичах дислоцируется в/ч 29 969 военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. В Пинске есть пограничный отряд, в Кобрине — 65-я транспортно-боевая вертолетная база, а рядом с Пружанами расположен военный аэродром.

В Витебской области размещены в/ч 5524 внутренних войск, 103-я бригада сил специальных операций, 19-ая отдельная гвардейская механизированная бригада (она расположена в деревне Заслоново Лепельского района), 1-ый радиотехнический центр в/ч 25 888 (в Поставах), Полоцкий пограничный отряд и так далее.

В Гомельской области, в частности, имеется 6-я отдельная специальная милицейская бригада внутренних войск МВД Беларуси, чьи подразделения дислоцируются в Гомеле, Мозыре, Речице и Светлогорске. В Гродно дислоцируется 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада, в Лиде и Сморгони — пограничные отряды, в Волковыске — 3-й отдельный стрелковый батальон войсковой части 7404, в Новогрудке — 255-й отдельный радиотехнический полк особого назначения, в Слониме — 11-ая механизированная бригада. В Могилеве есть войсковая часть № 6713 внутренних войск МВД, в Бобруйске — часть 5527 внутренних войск МВД.

Также в качестве примера можно рассмотреть Минскую область: под Борисовом размещены известные Печи, в Молодечно расположен 14-й отдельный полк правительственной связи Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, в Жодино — 65-я автомобильная бригада, в Солигорске есть рота внутренних войск.

Что об этом говорит инициатива BYPOL?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Инициатива BYPOL подтвердила подлинность этого документа, а также написала, что «на протяжении последних полутора месяцев из различных источников к нам стекалась информация о масштабной подготовке сил МВД и Министерства обороны к подавлению уличных акций, приуроченных ко Дню Воли».

Также BYPOL утверждает, что с февраля органы внутренних дел и Вооруженных Сил на постоянной основе проводят учения. По заявлению инициативы, уже состоялись комплексные «боевые слаживания» между военнослужащими:

витебской в/ч 5524 (внутренние войска), 103-й бригады ССО (сил специальных операций) и 19-й отдельной гвардейской механизированной бригадой;

брестской в/ч 5526 (внутренние войска), 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой и сотрудниками Брестского ОМОН;

минской в/ч 5448 (внутренние войска), в/ч 3214 (внутренние войска), в/ч 3032 (СОБР) и 120-й гвардейской механизированной бригадой (Уручье).

Также, по информации инициативы, Минский гарнизон ближе к 20 числам марта «планируют собрать на „боевые сборы“ на аэродроме в Липках, которые будут проходить вплоть до 28 марта».

«На 25 марта вооруженные силы в полной боевой выкладке планируют использовать для охраны административных зданий с целью высвобождения всех сотрудников органов внутренних дел для задействования их в силовых акциях против мирных демонстрантов, — заявляет BYPOL. — Кроме того, местным органам власти негласно отдано распоряжение не согласовывать никаких заявок по проведению мероприятий, связанных с празднованием Дня Воли».

Напомним, что 11 марта Александр Лукашенко произвел ряд назначений в вооруженных силах. При этом он сказал, что, по его мнению, сегодня войны приобретают иной характер.

— Будут подрывать изнутри, но это мы уже проходили отчасти, чуть-чуть нас зацепили с августа, после выборов. Попробовали нас на зуб, зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри. Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу и тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда, — процитировала «Беларусь 1» слова Лукашенко.