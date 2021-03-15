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Смартфон для любимой: радио «МИР» в Беларуси подвело итоги конкурса «Моя дорогая»
15.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На радио «МИР» в Беларуси подвели итоги конкурса «Моя дорогая». Его посвятили весне и любимым женщинам. Кому достался приз – смартфон, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Прямой эфир и тысячи слушателей. От волнения дети путают свои имена, а родители смущенно улыбаются. И вроде бы знали, что подарок уже точно их. Но эмоций от этого не меньше.
«Конечно, обрадовались! Эмоций было море», – сказал победитель конкурса «Моя дорогая» Анатолий Пищенко.
Условия конкурса от радио «МИР» были простыми: прислать фото своей любимой и рассказать о ней. Лучшее выбирали из полутысячи снимков. Устоять перед этим у жюри едва ли были шансы.
«Мы вот эту фотографию отправляли. Она, наверное, вас и зацепила. Жена так давно хотела сфотографироваться, когда еще беременная была. Но вот сделали снимок, когда самая маленькая родилась», – объяснил Анатолий Пищенко.
Семью Пищенко в Славгороде, это небольшой город в Могилевской области, знают многие. Пятеро детей и все девочки.
Старшей 16 лет, а малышке – годик. С именами, говорит мама, проблем не было. Немного экзотики и выбор сделан.
«Я хотела что-то редкое, у нас маленький город, хотелось что-то первой привнести. С Илларией проблем вообще не было. Думала, что если будет мальчик, то Илларион, а тут девочка. Я хотела мальчика, а супруг всегда говорит – мне девочки», – объяснила многодетная мама Анжела Пищенко.Вместе Анжела и Анатолий 19 лет. Сами из многодетных семей. Пока мама почти в непрерывном декретном отпуске, папа трудится на деревообрабатывающем предприятии. А после работы готов и косички дочкам заплести, и наряд для кукол подобрать.
«Этого человека я могу спокойно оставить со всеми пятерыми. Он без вопросов и помоет, и покормит, готовит прекрасно, и уберет, и заплетет», – отметила многодетная мама.
Анжела находит время даже для хобби. Научилась печь торты. Теперь у домашних это любимые десерты.
«Закон моря у нас – кто последний, тот и помыл посуду. Помогают», – добавила Анжела Пищенко.
Подарок пока еще в коробке. Мама говорит, нужно привыкнуть. И теперь в семье Пищенко считают, что радио «МИР» точно приносит удачу.
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Конкурс посвятили весне и любимым женщинам. Приз получила многодетная семья Анатолия и Анжелы Пищенко.
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