Смартфон для любимой: радио «МИР» в Беларуси подвело итоги конкурса «Моя дорогая»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На радио «МИР» в Беларуси подвели итоги конкурса «Моя дорогая». Его посвятили весне и любимым женщинам. Кому достался приз – смартфон, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Прямой эфир и тысячи слушателей. От волнения дети путают свои имена, а родители смущенно улыбаются. И вроде бы знали, что подарок уже точно их. Но эмоций от этого не меньше.

«Конечно, обрадовались! Эмоций было море», – сказал победитель конкурса «Моя дорогая» Анатолий Пищенко.

«Я когда услышала, что мы выиграли, прослезилась. Супруг спрашивает «Ты чего?». Я говорю «Так от счастья!» Такой приз. Я знала, что я счастливая, но чтобы вот так повезет», – добавила жена победителя Анжела Пищенко.

Условия конкурса от радио «МИР» были простыми: прислать фото своей любимой и рассказать о ней. Лучшее выбирали из полутысячи снимков. Устоять перед этим у жюри едва ли были шансы.

«Мы вот эту фотографию отправляли. Она, наверное, вас и зацепила. Жена так давно хотела сфотографироваться, когда еще беременная была. Но вот сделали снимок, когда самая маленькая родилась», – объяснил Анатолий Пищенко.

Семью Пищенко в Славгороде, это небольшой город в Могилевской области, знают многие. Пятеро детей и все девочки.

«Это мои любимые дочки. Старшая Виолетта, Арина, Эльмира, Стефания и наша малышка Иллария. А это, конечно же, моя единственная и любимая жена», – рассказал Анатолий.

Старшей 16 лет, а малышке – годик. С именами, говорит мама, проблем не было. Немного экзотики и выбор сделан.

«Я хотела что-то редкое, у нас маленький город, хотелось что-то первой привнести. С Илларией проблем вообще не было. Думала, что если будет мальчик, то Илларион, а тут девочка. Я хотела мальчика, а супруг всегда говорит – мне девочки», – объяснила многодетная мама Анжела Пищенко.

Вместе Анжела и Анатолий 19 лет. Сами из многодетных семей. Пока мама почти в непрерывном декретном отпуске, папа трудится на деревообрабатывающем предприятии. А после работы готов и косички дочкам заплести, и наряд для кукол подобрать.

«Этого человека я могу спокойно оставить со всеми пятерыми. Он без вопросов и помоет, и покормит, готовит прекрасно, и уберет, и заплетет», – отметила многодетная мама.

Анжела находит время даже для хобби. Научилась печь торты. Теперь у домашних это любимые десерты.

«Закон моря у нас – кто последний, тот и помыл посуду. Помогают», – добавила Анжела Пищенко.

Подарок пока еще в коробке. Мама говорит, нужно привыкнуть. И теперь в семье Пищенко считают, что радио «МИР» точно приносит удачу.