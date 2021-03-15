БелАЗ существенно расширит линейку аэродромной техники. Образцы уже строятся

Источник материала: Onliner

Белорусский автозавод — производитель не только карьерной, но и аэродромной техники. Тягачи для буксировки тяжелых авиалайнеров присутствуют в его программе уже несколько десятков лет, но сейчас автогигант параллельно с обновлением основного ряда решил расширить линейку в сторону авиатягачей «компакт-класса».

О новом сверхтяжелом двухкабинном БелАЗ-74271 для 600-тонных авиалайнеров мы рассказывали прошлым летом. Сейчас к дебюту готовятся новые аэродромные БелАЗы для более легких самолетов и не только.

Первый из проектируемых аэродромных тягачей нового поколения рассчитан на буксировку воздушных судов класса 2 взлетной массой до 150 тонн. Он получил обозначение БелАЗ-54010 и оснащен дизелем Deutz TDC 2012 L04-2V максимальной мощностью 138 л. с., а также гидромеханической трансмиссией с шестью передними и тремя задними диапазонами. Первый опытный образец сейчас находится в экспериментальном цехе научно-технического центра на финишном этапе сборки.





Вторая «компактная» модель — БелАЗ-64020 проектируется для буксировки воздушных судов класса 3 взлетной массой до 260 тонн. Этот аэродромный тягач также получит гидромеханическую трансмиссию с аналогичным числом диапазонов, но мощность его дизеля составит уже 220 л. с.





Помимо буксировщиков авиалайнеров завершается разработка малогабаритного спецтягача для букировки багажных и контейнерных телег. Эта разработка получила обозначение БелАЗ-34010. Сейчас осуществляется сварка его рамы, комплектовка узлов и агрегатов.



