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БелАЗ существенно расширит линейку аэродромной техники. Образцы уже строятся

15.03.2021 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусский автозавод — производитель не только карьерной, но и аэродромной техники. Тягачи для буксировки тяжелых авиалайнеров присутствуют в его программе уже несколько десятков лет, но сейчас автогигант параллельно с обновлением основного ряда решил расширить линейку в сторону авиатягачей «компакт-класса».

О новом сверхтяжелом двухкабинном БелАЗ-74271 для 600-тонных авиалайнеров мы рассказывали прошлым летом. Сейчас к дебюту готовятся новые аэродромные БелАЗы для более легких самолетов и не только.

Первый из проектируемых аэродромных тягачей нового поколения рассчитан на буксировку воздушных судов класса 2 взлетной массой до 150 тонн. Он получил обозначение БелАЗ-54010 и оснащен дизелем Deutz TDC 2012 L04-2V максимальной мощностью 138 л. с., а также гидромеханической трансмиссией с шестью передними и тремя задними диапазонами. Первый опытный образец сейчас находится в экспериментальном цехе научно-технического центра на финишном этапе сборки.

БелАЗ существенно расширит линейку аэродромной техники. Образцы уже строятся

Вторая «компактная» модель — БелАЗ-64020 проектируется для буксировки воздушных судов класса 3 взлетной массой до 260 тонн. Этот аэродромный тягач также получит гидромеханическую трансмиссию с аналогичным числом диапазонов, но мощность его дизеля составит уже 220 л. с.

БелАЗ существенно расширит линейку аэродромной техники. Образцы уже строятся

Помимо буксировщиков авиалайнеров завершается разработка малогабаритного спецтягача для букировки багажных и контейнерных телег. Эта разработка получила обозначение БелАЗ-34010. Сейчас осуществляется сварка его рамы, комплектовка узлов и агрегатов.

БелАЗ существенно расширит линейку аэродромной техники. Образцы уже строятся

 
 
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Белорусский автозавод — производитель не только карьерной, но и аэродромной техники. Тягачи для буксировки тяжелых авиалайнеров присутствуют в его программе уже...
 
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