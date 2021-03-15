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На RTX 3060 снова можно майнить криптовалюту
Источник материала: Onliner
NVIDIA выпустила бета-версию драйверов для видеокарт, которая, как оказалось, снимает блокировку на майнинг криптовалюты — «эфира». Вероятно, компания не хотела этого делать, однако косвенно подтвердила, что запрет зашит не слишком глубоко и майнеры при желании могут оставаться на данной версии драйвера, продолжая добывать крипту.
Запрет снят в бета-версии драйверов 470.05, после установки которых снижение производительности в добыче «эфира» в 50% снимается автоматически. Ранее представитель NVIDIA заявил, что блокировка работает не на уровне драйверов, в процессе задействованы RTX 3060 и BIOS, которые не позволят снять ограничитель.
NVIDIA пока
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NVIDIA GeForce RTX 3060, базовая частота 1320 МГц, макс. частота 1837 МГц, 3584sp, частота памяти 15000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, базовая частота 1530 МГц, макс. частота 1815 МГц, 1408sp, частота памяти 14000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, базовая частота 1290 МГц, макс. частота 1392 МГц, 768sp, частота памяти 7000 МГц, 128 бит, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
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NVIDIA выпустила бета-версию драйверов для видеокарт, которая, как оказалось, снимает блокировку на майнинг криптовалюты — «эфира». Вероятно, компания не хотела...
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