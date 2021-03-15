На RTX 3060 снова можно майнить криптовалюту

Источник материала: Onliner

NVIDIA выпустила бета-версию драйверов для видеокарт, которая, как оказалось, снимает блокировку на майнинг криптовалюты — «эфира». Вероятно, компания не хотела этого делать, однако косвенно подтвердила, что запрет зашит не слишком глубоко и майнеры при желании могут оставаться на данной версии драйвера, продолжая добывать крипту.

Запрет снят в бета-версии драйверов 470.05, после установки которых снижение производительности в добыче «эфира» в 50% снимается автоматически. Ранее представитель NVIDIA заявил, что блокировка работает не на уровне драйверов, в процессе задействованы RTX 3060 и BIOS, которые не позволят снять ограничитель.

NVIDIA пока не прокомментировала возникшую ситуацию, которую геймеры могут назвать неприятной, а майнеры — воодушевляющей.

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