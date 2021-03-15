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Гражданин Турции вывозил белорусок для занятия проституцией
Источник материала: Навiны
Гражданин Турции организовал выезд белорусок к себе на родину для занятия проституцией. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы Госпогранкомитета, в ходе реализации оперативной информации сотрудники ГПК пресекли канал вывоза за пределы Беларуси девушек для сексуальной эксплуатации. В отношении его организатора — 27-летнего турка — возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.
На территории Беларуси он работал с декабря 2020 года по февраль 2021-го.
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Гражданин Турции организовал выезд белорусок к себе на родину для занятия проституцией. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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