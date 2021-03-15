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Гражданин Турции вывозил белорусок для занятия проституцией

15.03.2021 18:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Гражданин Турции организовал выезд белорусок к себе на родину для занятия проституцией. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гражданин Турции вывозил белорусок для занятия проституцией

По информации пресс-службы Госпогранкомитета, в ходе реализации оперативной информации сотрудники ГПК пресекли канал вывоза за пределы Беларуси девушек для сексуальной эксплуатации. В отношении его организатора — 27-летнего турка — возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

На территории Беларуси он работал с декабря 2020 года по февраль 2021-го.

 
 
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Гражданин Турции организовал выезд белорусок к себе на родину для занятия проституцией. По данному факту возбуждено уголовное дело.
 
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