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Известный точнейшими прогнозами аналитик рассказал, когда ждать AirPods 3

15.03.2021 18:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный очень точными прогнозами аналитик Минг-Чи Куо рассказал, когда стоит ожидать появления новых беспроводных наушников Apple — AirPods (3-го поколения). Об этом говорится на GSMArena.


По данным информатора, показа девайса не стоит ожидать 23 марта — в индустрии полагают, что на этот день у компании запланировано онлайн-мероприятие или, по крайней мере, анонс новых устройств на сайте. Впрочем, официально Apple сама еще ничего не подтверждала, но и не опровергала.

Куо говорит, что AirPods 3 еще не готовы, и что начнут массово производиться только в третьем квартале года. Впрочем, дизайн новинки уже известен. Так, кейс для гарнитуры будет больше напоминать тот, что применяется для модели AirPods Pro. Сами наушники также слегка изменятся по форме, силиконовых накладок для них ожидать не стоит. Также известно, что системы активного шумоподавления (ANC) в них не встроят.

 
 
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Системы активного шумоподавления (ANC) в новинку не встроят.
 
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