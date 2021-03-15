Собираются ли в ЕС вести переговоры по закупке «Спутника V»

Источник материала: Tut.by

О том, что страны ЕС могут начать переговоры о закупке «Спутника V», заговорили после сообщения Reuters . Агентство ссылалось на неназванного европейского чиновника, который представляет ЕС на переговорах с производителями лекарств. Позже на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер рассказал, что никаких переговоров между ЕК и производителями «Спутника V» о закупке российской вакцины на данный момент нет.



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«На данный момент никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями вакцины нет», — приводит слова представителя EK ТАСС . Он в очередной раз напомнил, что сейчас «Спутник V» не входит в европейский портфель вакцин. «Если страны-члены захотят расширить портфель, тогда это может обсуждаться», — добавил он.

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что для старта переговоров необходимы запросы от четырех стран-членов союза. Венгрия и Словакия уже приобрели российскую вакцину, Чехия в этом заинтересована, а Италия рассматривает возможность производства «Спутника V» недалеко от Рима. Российский фонд прямых инвестиций, в свою очередь, рассказал РБК , что соглашения о производстве российской вакцины достигнуто с компаниями в Испании, Франции и Германии. По словам гендиректора фонда Кирилла Дмитриева, это позволит после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) начать поставки вакцины на европейский рынок. Пока что ЕМА рассматривает поданную российской стороной заявку на регистрацию вакцины.

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson), но сбои в производстве тормозят кампанию вакцинации.