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Собираются ли в ЕС вести переговоры по закупке «Спутника V»
Источник материала: Tut.by
О том, что страны ЕС могут начать переговоры о закупке «Спутника V», заговорили после сообщения
«На данный момент никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями вакцины нет», — приводит слова представителя EK
Ранее агентство Reuters сообщало о том, что для старта переговоров необходимы запросы от четырех стран-членов союза. Венгрия и Словакия уже приобрели российскую вакцину, Чехия в этом заинтересована, а Италия рассматривает возможность производства «Спутника V» недалеко от Рима. Российский фонд прямых инвестиций, в свою очередь, рассказал
На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson), но сбои в производстве тормозят кампанию вакцинации.
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