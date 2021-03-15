В Гомеле закрылся легендарный Becker Bar. Теперь - навсегда

Источник материала: Tut.by

Легендарный гомельский Becker Bar закрылся навсегда. Об этом сообщается в инстаграме заведения.



Фото: инстаграм beckerbargomel

«Здесь мы переживали кризисы, прощались с самыми близкими людьми, праздновали дни рождения, отмечали свадьбы, разводы, крестины… Сколько пар познакомились в Беккер баре! Как много друзей мы обрели за эти годы!» — написано в инстаграм-аккаунте бара.

В «забастовочный» понедельник, 26 октября, Becker Bar предупредил гостей, что заведение будет закрыто на спецобслуживание.

Через три дня в бар пришли проверяющие из МЧС. Нашли нарушения и дали месяц на устранение. Но еще через пару дней на директора и владельца заведения Сергея Бондаровича составили протокол об административном нарушении и дали штраф в размере 25 базовых, а позже вручили еще один протокол: уже как юрлицо бар оштрафовали на 200 базовых.

Потом в Becker Bar пришли из городского центра гигиены и эпидемиологии. Затем от арендодателя — коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия «Центральное» — пришло уведомление об одностороннем отказе от договора аренды.

Becker Bar — не единственное гомельское заведение, которое закрылось после забастовочного понедельника. Среди них также пекарня «Хлебная майстэрня», кафе «Ферма», магазин «Винотека», карчма «Будзьма» и ресторан RED PUB .