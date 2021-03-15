ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле закрылся легендарный Becker Bar. Теперь - навсегда

15.03.2021 18:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Легендарный гомельский Becker Bar закрылся навсегда. Об этом сообщается в инстаграме заведения.


Фото: инстаграм beckerbargomel

«Здесь мы переживали кризисы, прощались с самыми близкими людьми, праздновали дни рождения, отмечали свадьбы, разводы, крестины… Сколько пар познакомились в Беккер баре! Как много друзей мы обрели за эти годы!» — написано в инстаграм-аккаунте бара.

В «забастовочный» понедельник, 26 октября, Becker Bar предупредил гостей, что заведение будет закрыто на спецобслуживание.

Через три дня в бар пришли проверяющие из МЧС. Нашли нарушения и дали месяц на устранение. Но еще через пару дней на директора и владельца заведения Сергея Бондаровича составили протокол об административном нарушении и дали штраф в размере 25 базовых, а позже вручили еще один протокол: уже как юрлицо бар оштрафовали на 200 базовых.

Потом в Becker Bar пришли из городского центра гигиены и эпидемиологии. Затем от арендодателя — коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия «Центральное» — пришло уведомление об одностороннем отказе от договора аренды.

Becker Bar — не единственное гомельское заведение, которое закрылось после забастовочного понедельника. Среди них также пекарня «Хлебная майстэрня», кафе «Ферма», магазин «Винотека», карчма «Будзьма» и ресторан RED PUB .

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В «забастовочный» понедельник, 26 октября, Becker Bar предупредил гостей, что заведение будет закрыто на спецобслуживание.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь спустилась на 19 место в мире по продажам оружия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by