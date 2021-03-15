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«Умную» духовку Xiaomi оценили в 50 долларов
Источник материала: Tut.by
Смарт-духовка Mijia Smart Steam Oven 12L от Xiaomi представлена официально. Издание
Устройство на этапе сбора средств на краудфандинге предлагается по 40 долларов, после подорожает до 45−46 долларов. Сама по себе духовка — достаточно миниатюрная, на 12 литров. При этом — отдельностоящая.
В ее активе несколько встроенных программ готовки разных блюд — скажем, тостов с яйцом, пиццы с сыром, креветок, стейка с корочкой, печенья или шашлыка. Мощность устройства — 1300 Вт. В
И еще: Mijia Smart Steam Oven 12L может состоять в системе «умного» дома производителя и управление со смартфона.
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Сама по себе духовка - достаточно миниатюрная, на 12 литров. При этом - отдельностоящая.
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