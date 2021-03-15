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«Умную» духовку Xiaomi оценили в 50 долларов

15.03.2021 18:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Смарт-духовка Mijia Smart Steam Oven 12L от Xiaomi представлена официально. Издание igeekphone.com рассказывает об устройстве подробнее.


Устройство на этапе сбора средств на краудфандинге предлагается по 40 долларов, после подорожает до 45−46 долларов. Сама по себе духовка — достаточно миниатюрная, на 12 литров. При этом — отдельностоящая.

В ее активе несколько встроенных программ готовки разных блюд — скажем, тостов с яйцом, пиццы с сыром, креветок, стейка с корочкой, печенья или шашлыка. Мощность устройства — 1300 Вт. В iXBT добавляют, что духовка поддерживает регулировку температуры с шагом в один градус.

И еще: Mijia Smart Steam Oven 12L может состоять в системе «умного» дома производителя и управление со смартфона.

 
 
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Сама по себе духовка - достаточно миниатюрная, на 12 литров. При этом - отдельностоящая.
 
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