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"Организация несанкционированного угощения блинами" - чем дальше, тем все чудесатей и чудесатей

15.03.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Против известного белорусского фотографа Сергея Гапона начат административный процесс по статье "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" за... устроенное им празднование Масленицы.

Об этом фотограф сообщил на своей странице в Facebook.

"Против меня начали административное дело 24.23 ч.2. (организация несанкционированного угощения блинами)", - пишет Гапон.

В ближайшее время остается ждать либо сообщения о том, что процесс прекращен, либо протокол об административном нарушении, либо повестку в суд, отметил фотограф.

Накануне Сергей Гапон пригласил в Крево, где  у него дом, друзей на празднование Масленицы. 

Однако кроме друзей туда пожаловали и силовики с повесткой на имя хозяина.
 
 
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Против известного белорусского фотографа Сергея Гапона начат административный процесс по статье "Нарушение порядка организации или проведения массовых...
 
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