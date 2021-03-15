Хазин: почему Facebook, Google и Apple банки не нужны?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Хазин: Facebook, Google и Apple банки не нужны!

Facebook, Google и Apple, как и Amazon, могут обеспечить себе получение денег, минуя банковскую систему: у них есть доступ напрямую к каждому человеку. Поэтому им не нужны банки даже для проводки платежей. Google-pay и Apple-pay могут это делать абсолютно независимо, считает известный российский экономист Михаил Хазин.

"Получилась совершенно феноменальная ситуация: инструмент, который должен быть вторичным, становится сильнее банкиров. Не в смысле того, что обладает большими деньгами, а потому, что имеет источники существования, независимые от банкиров. В итоге цифровые гиганты объединились и создали вместе с Демократической партией США самостоятельный центр силы", – рассуждает Хазин.

По мнению эксперта, сейчас за Байденом стоят совсем не так называемые "привычные силы", а новая "цифровая поросль", которая в отличие от тех же банкиров не несет персональной ответственности за то, что происходит в стране. Это создает серьезную угрозу в первую очередь самим США вплоть до гражданской войны.

Фрагмент выступления Михаила Хазина на радио "Говорит Москва" слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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