|
Хазин: почему Facebook, Google и Apple банки не нужны?
15.03.2021 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Facebook, Google и Apple, как и Amazon, могут обеспечить себе получение денег, минуя банковскую систему: у них есть доступ напрямую к каждому человеку. Поэтому им не нужны банки даже для проводки платежей. Google-pay и Apple-pay могут это делать абсолютно независимо, считает известный российский экономист Михаил Хазин.
"Получилась совершенно феноменальная ситуация: инструмент, который должен быть вторичным, становится сильнее банкиров. Не в смысле того, что обладает большими деньгами, а потому, что имеет источники существования, независимые от банкиров. В итоге цифровые гиганты объединились и создали вместе с Демократической партией США самостоятельный центр силы", – рассуждает Хазин.
По мнению эксперта, сейчас за Байденом стоят совсем не так называемые "привычные силы", а новая "цифровая поросль", которая в отличие от тех же банкиров не несет персональной ответственности за то, что происходит в стране. Это создает серьезную угрозу в первую очередь самим США вплоть до гражданской войны.
Фрагмент выступления Михаила Хазина на радио "Говорит Москва" слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уникальная ситуация – впервые у банкиров появился противник, который сильнее чем они, полагает известный российский эксперт Михаил Хазин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)